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"Maestros de las artes oscuras": el diario The Telegraph dijo que Argentina usó "trucos sucios" para ganar

El diario inglés enumeró "31 artimañas" que habría empleado el equipo de Scaloni en la semifinales del Mundial

15 de julio 2026 · 22:44hs
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Maestros de las artes oscuras: el diario The Telegraph dijo que Argentina usó trucos sucios para ganar

La mayoría de los medios gráficos ingleses se rindieron ante la superioridad argentina, tras el partido que el seleccionado que conduce Lionel Scaloni dio vuelta en los últimos minutos para clasificar a la final del Mundial 2026. Incluso hubo algunos diarios de Inglaterra que culparon por la derrota al técnico, Thomas Tuchel. Pero The Telegraph eligió el camino de las críticas por la "deshonestidad" argentina y sus "trucos sucios".

"Los maestros sudamericanos de las artes oscuras hicieron honor a su reputación", asegura un artículo firmado por Frankie Christou, que apenas terminó el partido había sido publicado con el título "Las 29 artimañas sucias que Argentina desató contra Inglaterra" y poco después esas supuestas "artimañas" crecieron a 31.

>> Leer más: Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron "artimañas sucias de Argentina"

La nota señala "constantes intentos" argentinos para "desestabilizar" a Inglaterra, como "entradas tardías, disputas sin balón e intentos por conseguir la expulsión de Harry Kane".

El artículo enumera minuto por minuto las situaciones en que el equipo albiceleste jugó al borde de la ilegalidad o directamente —según el diario inglés— debió sufrir varias expulsiones.

Por ejemplo, señala una patada de Alexis Mac Allister a Elliot Anderson en el primer minuto, un empujón "de Leandro Paredes a Jude Bellingham por la espalda" en el minuto 2 y una entrada tardía de Enzo Fernández en el minuto 3.

Así, la crónica del primer tiempo también acusa jugadas desleales de Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Lionel Messi. "La frustración se extendió hasta el banco de Inglaterra, y se ve a Tuchel perdiendo los estribos", indica al repasar el minuto 28 de juego.

También remarca que "Messi y Fernández rodearon al árbitro para protestar cuando este pitó el final de la primera parte. Messi continuó protestando mientras ambos se dirigían al túnel de vestuarios".

Para el segundo tiempo, además de infinidad de reclamos, el diario inglés se quejó porque en el gol del empate argentino "Romero aprovechó la ocasión para celebrar y gritarle en la cara a un abatido Pickford". Y también remarca: "Emiliano Martínez atrapó una pelota alta y se dejó caer para perder tiempo con una enorme sonrisa en el rostro".

Incluso reprocharon las "efusivas celebraciones de Argentina" que "enfurecieron a algunos jugadores ingleses", y también que celebraran "con una pancarta lanzada por los hinchas que proclama: Las Malvinas son Argentinas".

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