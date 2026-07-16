El increíble blooper del Chelsea con el festejo de Enzo Fernández por su golazo a Inglaterra

El volante argentino juega en el club inglés, que hizo una publicación para exhibir orgullo por su jugador. La reacción que provocó la publicación y qué pasó después

El Topo Gigio de Enzo Fernández al festejar su gol a Inglaterra, el primero de Argentina en la semifinal.

Argentina está en la final del Mundial 2026, después de consumar otro hito en la historia del fútbol nacional: venció por 2 a 1 a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, en un partido cargado de tensión en el que impuso su juego y jugó 40 minutos brillantes.

Inglaterra se había puesto en ventaja en los primeros minutos del segundo tiempo, pero a partir de ese momento la selección argentina pareció hacer un click y empezó a desplegar un juego de alto vuelo. En los 38 minutos posteriores al tanto inglés, tuvo el 88 por ciento de la posesión de la pelota y remató 12 veces al arco inglés. Dos de esos remates terminaron en gol.

Los tantos argentinos fueron anotados por Enzo Fernández y Lautaro Martínez, en ambos casos con asistencia del mejor jugador de todos los tiempos: Lionel Messi.

El partido, un verdadero clásico del fútbol mundial, dejó cientos de aristas para analizar, desde las estrictamente futbolísticas hasta otras más vinculadas al folclore, desde la irrefrenable carrera de Messi por seguir bajando récords hasta las reacciones de los hinchas argentinos e ingleses.

Leer más: Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026 ante España

En Inglaterra, la derrota se vivió como una catástrofe. La prensa inglesa destrozó al entrenador alemán Tomas Tuchel, a quien culpó por la actitud del equipo de refugiarse en su área después de ponerse en ventaja. Eso facilitó el abrumador dominio argentino, que tuvo al equipo inglés literalmente bajo los palos.

La publicación del Chelsea

Uno de los episodios llamativos es lo que pasó con una publicación del Chelsea, donde juega Enzo Fernández. El volante argentino formado en River festejó el tanto del empate, un golazo impresionante desde afuera del área, con el gesto del Topo Gigio y, al escuchar que los hinchas ingleses lo insultaban, los desafió a que siguieran haciéndolo.

La imagen de Fernández dio la vuelta al mundo y golpeó muy duro a los ingleses, que al ver la publicación se sintieron indignados. Pero ocurrió algo peor: orgulloso de su jugador, el club Chelsea publicó en sus redes una imagen del ex-River festejando el gol, sin imaginar que ese gesto se le volvería en contra. Y el gesto se convirtió en un verdadero blooper.

Leer más: Lamine Yamal no entrenó junto al plantel de España y enciende las alarmas para la final del domingo

Es que, inmediatamente, los ingleses reaccionaron con furia a la publicación del club londinense. Y no sólo los hinchas de otros clubes, sino también los del Chelsea. Fue tan furiosa la reacción que finalmente el club se vio obligado a eliminar la publicación y la pregunta ahora es qué pasará en el futuro entre los fanáticos y Fernández, todavía jugador del Chelsea.