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El emotivo mensaje de Ángel Di María tras la clasificación de la selección argentina a la final

El rosarino publicó una serie de posteos en redes sociales tras el triunfo del equipo de Lionel Scaloni frente a Inglaterra

16 de julio 2026 · 09:01hs
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Di María conquistó cuatro títulos durante su paso por la selección argentina

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La clasificación de la selección argentina la final del Mundial 2026 despertó la emoción de millones de hinchas. Uno de los mensajes más conmovedores llegó de Ángel Di María, quien felicitó a sus excompañeros con una sentida carta publicada en sus redes sociales.

El rosarino, que dejó el seleccionado tras conquistar la Copa América 2024, siguió el partido frente a Inglaterra y expresó su orgullo por el equipo que dirige Lionel Scaloni.

Apenas terminó el encuentro, Di María compartió una historia de Instagram con un mensaje breve, pero cargado de emoción: "Vamos. Vamos Argentina. Vamos. Un pasito más". Luego, alabó la forma en la que el equipo consiguió la clasificación: "Y era con juego, con corazón, con el alma. Gracias selección. Gracias chicos. Gracias".

La emoción siguió con una nueva publicación: "Qué hermosa locura. Qué lindo es ser argentino".

>> Leer más: Lionel Messi: "Duela a quien le duela, somos los mejores de los últimos cuatro años"

La carta de Di María para la selección argentina

El mensaje más profundo llegó en una cuarta historia de Instagram, donde respondió una publicación de la AFA con un extenso agradecimiento a los futbolistas que integran el plantel: "No podemos pedirles más nada. Solo tenemos que agradecerles cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el fútbol y por el pueblo argentino".

El exjugador también valoró el ciclo que atraviesa la selección: "Llevamos unos 5/6 años de gloria, de pasión, de vivir momentos únicos y es gracias a ustedes".

Di María resaltó además el compromiso del plantel: "Una generación de chicos que supo lo que es vestir la camiseta de la Selección, que no se achicó a esa mochila pesada que venía de hace años".

Sobre el final de su carta volvió a agradecerles a sus excompañeros: "Yo solo quiero decirles muchas gracias por una nueva final y por todo lo que le dan a los argentinos".

Finalmente, cerró el mensaje con un deseo para el plantel: "Ah, me olvidaba de algo. Sigan disfrutando, que si ustedes disfrutan, nosotros somos felices".

Jorgelina Cardoso en el Monumento

Quien también se sumó a la euforia por el triunfo albiceleste fue Jorgelina Cardoso, que compartió videos en sus redes sociales. "Al monumentoooooo!!!", escribió la pareja del futbolista de Central mientras cantaba eufóricamente junto a una amiga durante los festejos en Rosario.

"El que no salta es un inglés!!", "NUNCA DEJEN DE CREER!!!" y "Qué lindo es ser argentino carajooo!!!!!", fueron los mensajes que sumó para compartir ese momento de alegría.

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