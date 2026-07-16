LT8 celebra sus 99 años con Antonio Tarragó Ros como invitado de "Entre Cuerdas y Letras"

El reconocido músico y compositor protagonizará una edición especial del ciclo de LT8 este jueves, desde las 19, en el Auditorio del diario La Capital.

LT8 Radio Rosario celebrará sus 99 años de historia con una edición muy especial de "Entre Cuerdas y Letras", el ciclo que combina música en vivo, entrevistas y encuentros con grandes referentes de la cultura. La propuesta tendrá como invitado de honor a Antonio Tarragó Ros, una de las figuras más destacadas de la música popular argentina.

El encuentro se llevará a cabo este jueves, a las 19, en el Auditorio del diario La Capital, con entrada libre y gratuita, como parte de las actividades organizadas para conmemorar un nuevo aniversario de la emisora.

La conducción estará a cargo de Marcelo Gianserra y Gachy Santone , quienes compartirán una charla íntima con el reconocido acordeonista, compositor y cantor correntino. Durante la jornada, Tarragó Ros repasará su trayectoria, su vínculo con el litoral y la música argentina, además de ofrecer momentos musicales en vivo en un formato cercano al público.

La edición aniversario de "Entre Cuerdas y Letras" busca celebrar los 99 años de LT8, una radio que desde 1927 forma parte de la historia de Rosario y que continúa apostando a la cultura, la música y los encuentros con su audiencia.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una tarde especial junto a uno de los grandes referentes del folklore nacional, en el marco de un nuevo aniversario de la emisora más emblemática de la ciudad.