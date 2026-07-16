Copa Santa Fe: Central y Newell's tienen días y horarios para jugar el torneo provincial

Los canallas enfrentarán a Argentino y los rojinegros a Leones FC, mientras que Central Córdoba jugará con Timbuense en Copa Santa Fe

Copa Santa Fe 2026. Central y Newell's ya tienen programa de partidos y pueden cruzarse en semifinales. En el 2016 disputaron dos partidos, en el canalla jugó Maximiliano Lovera y en el rojinegro Lisandro Martínez, actual jugador de la selección argentina.

Rosario Central y Newell's Old Boys ya tienen fecha para disputar los cruces de los octavos de final en la Copa Santa Fe 2026. El canalla jugará el primer partido ante Argentino en el Olaeta, el domingo 26 a partir de las 15. Por su parte la Lepra visitará a Leones FC, el martes 29 a las 19 en Unión de Arroyo Seco. Las revanchas se jugarán siete días después.

Canallas y rojinegros podrían disputar dos clásicos si ambos clubes pasan dos fases. Recién en semifinales se enfrentarían. Por este certamen jugaron en dos oportunidades: el 24 y el 31 de Julio de 2016, y la Lepra pasó de fase.

Por su parte, Central Córdoba, quinto representante de la Asociación Rosarina de Fútbol y de AFA, visitará a Timbuense el martes 29 a las 20. El ganador de esta llave enfrentará al ganador entre Newell's y el equipo de la familia Messi.

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En tanto, el ganador de Rosario Central-Argentino jugará ante el ganador de la llave entre Los Andes de Alcorta y el Club Arteaga, representantes de la Liga Deportiva del Sud y Interprovincial, respectivamente.

El clásico puede darse en semifinales

El clásico entre Central y Newell's podría darse únicamente en las semifinales que se jugarán entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre. Ambos clubes deben sortear dos fases para enfrentarse.