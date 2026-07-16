La Capital | Ovación | Copa Santa Fe

Copa Santa Fe: Central y Newell's tienen días y horarios para jugar el torneo provincial

Los canallas enfrentarán a Argentino y los rojinegros a Leones FC, mientras que Central Córdoba jugará con Timbuense en Copa Santa Fe

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

16 de julio 2026 · 21:06hs
Google Seguir a La Capital en Google
Copa Santa Fe 2026. Central y Newells ya tienen programa de partidos y pueden cruzarse en semifinales. En el 2016 disputaron dos partidos

La Capital

Copa Santa Fe 2026. Central y Newell's ya tienen programa de partidos y pueden cruzarse en semifinales. En el 2016 disputaron dos partidos, en el canalla jugó Maximiliano Lovera y en el rojinegro Lisandro Martínez, actual jugador de la selección argentina.    

Rosario Central y Newell's Old Boys ya tienen fecha para disputar los cruces de los octavos de final en la Copa Santa Fe 2026. El canalla jugará el primer partido ante Argentino en el Olaeta, el domingo 26 a partir de las 15. Por su parte la Lepra visitará a Leones FC, el martes 29 a las 19 en Unión de Arroyo Seco. Las revanchas se jugarán siete días después.

Canallas y rojinegros podrían disputar dos clásicos si ambos clubes pasan dos fases. Recién en semifinales se enfrentarían. Por este certamen jugaron en dos oportunidades: el 24 y el 31 de Julio de 2016, y la Lepra pasó de fase.

Central Córdoba ante Timbuense

Por su parte, Central Córdoba, quinto representante de la Asociación Rosarina de Fútbol y de AFA, visitará a Timbuense el martes 29 a las 20. El ganador de esta llave enfrentará al ganador entre Newell's y el equipo de la familia Messi.

>> Leer más: Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026 ante España

En tanto, el ganador de Rosario Central-Argentino jugará ante el ganador de la llave entre Los Andes de Alcorta y el Club Arteaga, representantes de la Liga Deportiva del Sud y Interprovincial, respectivamente.

El clásico puede darse en semifinales

El clásico entre Central y Newell's podría darse únicamente en las semifinales que se jugarán entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre. Ambos clubes deben sortear dos fases para enfrentarse.

Noticias relacionadas
la casa blanca confirmo que trump estara presente en la final entre argentina y espana

La Casa Blanca confirmó que Trump estará presente en la final entre Argentina y España

La bandera que hizo un hincha y que los jugadores de la selección argentina exhibieron en el césped.

La selección argentina y una bandera que manifestó identidad y rebeldía contra una Fifa arbitraria

Jude Bellingham y Harry Kane, al final del partido en el que Argentina eliminó a Inglaterra. El mediocampista agredió a Valentín Barco.

El inglés Bellingham, del cachetazo a Valentín Barco a la autocrítica sin pedido de disculpas

La reserva leprosa comenzó su marcha en torneo Clausura.

Los pibes de la reserva de Newell's empataron en el debut en el torneo Clausura

Ver comentarios

Las más leídas

El diario The Telegraph dijo que Argentina usó 31 trucos sucios para ganar

El diario The Telegraph dijo que Argentina usó "31 trucos sucios" para ganar

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que despertó a la bestia

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que "despertó a la bestia"

El conmovedor mensaje de Di María tras la clasificación de la selección argentina

El conmovedor mensaje de Di María tras la clasificación de la selección argentina

Lo último

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale

Copa Santa Fe: Central y Newells tienen días y horarios para jugar el torneo provincial

Copa Santa Fe: Central y Newell's tienen días y horarios para jugar el torneo provincial

Los incendios forestales de Canadá llenaron de humo la sede de la final del Mundial

Los incendios forestales de Canadá llenaron de humo la sede de la final del Mundial

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Leila Navarro aceptó la condena de un año y 6 meses por haber ocultado pertenencias de una de las víctimas y por omitir información al declarar
Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Por Martín Stoianovich
Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina
Economía

Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina

El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación
La Ciudad

El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo
La Ciudad

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale
Información General

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas
La Ciudad

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El diario The Telegraph dijo que Argentina usó 31 trucos sucios para ganar

El diario The Telegraph dijo que Argentina usó "31 trucos sucios" para ganar

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que despertó a la bestia

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que "despertó a la bestia"

El conmovedor mensaje de Di María tras la clasificación de la selección argentina

El conmovedor mensaje de Di María tras la clasificación de la selección argentina

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Ovación
La Casa Blanca confirmó que Trump estará presente en la final entre Argentina y España
Mundial 2026

La Casa Blanca confirmó que Trump estará presente en la final entre Argentina y España

La Casa Blanca confirmó que Trump estará presente en la final entre Argentina y España

La Casa Blanca confirmó que Trump estará presente en la final entre Argentina y España

La selección argentina y una bandera que manifestó identidad y rebeldía contra una Fifa arbitraria

La selección argentina y una bandera que manifestó identidad y rebeldía contra una Fifa arbitraria

El inglés Bellingham, del cachetazo a Valentín Barco a la autocrítica sin pedido de disculpas

El inglés Bellingham, del cachetazo a Valentín Barco a la autocrítica sin pedido de disculpas

Policiales
Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Denunció que un hombre les pegó a sus hijos cuando compraba hamburguesas

Denunció que un hombre les pegó a sus hijos cuando compraba hamburguesas

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

La Ciudad
El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación
La Ciudad

El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

La audiencia en el Ministerio de Trabajo por los despidos en Brío no logró avances
Economía

La audiencia en el Ministerio de Trabajo por los despidos en Brío no logró avances

LT8 celebra sus 99 años con Tarragó Ros como invitado de Entre Cuerdas y Letras
La Ciudad

LT8 celebra sus 99 años con Tarragó Ros como invitado de "Entre Cuerdas y Letras"

La cábala de Milei que casi falla, la cuestión Malvinas y la decisión sobre ir a la final
Política

La cábala de Milei que casi falla, la cuestión Malvinas y la decisión sobre ir a la final

El Conicet denuncia que hay casi 400 becarios en peligro: 17 de ellos en Rosario
La Ciudad

El Conicet denuncia que hay casi 400 becarios en peligro: 17 de ellos en Rosario

El diario The Telegraph dijo que Argentina usó 31 trucos sucios para ganar
Mundial 2026

El diario The Telegraph dijo que Argentina usó "31 trucos sucios" para ganar

Tragedia en Cabín 9: un niño de 10 años murió por una descarga eléctrica en su casa
La Región

Tragedia en Cabín 9: un niño de 10 años murió por una descarga eléctrica en su casa

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva
Policiales

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar
La Región

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar

Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?
La Ciudad

Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos
Policiales

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

Repartidores de apps reconocen que se endeudan para que el salario les sirva

Por Matías Petisce
La Ciudad

Repartidores de apps reconocen que se endeudan para que el salario les sirva

Presentaron un plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario
La Ciudad

Presentaron un plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana
La Ciudad

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves
Información General

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares
La Ciudad

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial
Policiales

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos
La Ciudad

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?
Economía

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin
Policiales

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos
Policiales

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos