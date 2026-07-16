La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

La Unidad de Coronda, inaugurada hace un año y medio, fue la que más detenidos absorbió de un sistema colapsado. El alerta es que empieza a llegar al límite de su capacidad

La cárcel federal de Coronda "Dr. Eusebio Gómez" Unidad 36, inaugurada en diciembre de 2024, incrementó su ocupación en 115 personas durante el primer semestre de 2026, lo que sirvió para descomprimir nuevamente el sistema federal de detenidos que cuenta con una fuerte sobrepoblación.

El dato se desprende de un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). El mismo sostiene que junio de 2026 concluyó con 12.319 personas detenidas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de todo el país, lo que representa un crecimiento del 1,3% (153 personas más) respecto de las registradas al cierre de 2025.

El documento indica que al cierre del primer semestre del año se registró una sobrepoblación del 6,8%, equivalente a 785 personas por encima de la capacidad de alojamiento informada por el SPF.

En este marco, se destaca que la mayor parte del crecimiento de la población fue absorbida por la Unidad 36 de Santa Fe, incorporada al sistema en diciembre de 2024, que incrementó su ocupación en 115 personas durante el semestre.

Así se pasó de 334 detenidos en diciembre de 2025 a 449 en junio, lo que significa que el complejo se encuentra cerca de ocupar su capacidad total que es de 464 en una primera etapa. En contraste, la Unidad 17 de Candelaria redujo su población de 188 a 148 personas (40 menos).

Radiografía

En relación con la situación procesal, el documento indica que seis de cada 10 personas privadas de su libertad cuentan con condena firme. En términos porcentuales, el 64,4% (7.927 personas) se encuentra condenado, mientras que el 35,6% (4.391) permanece detenido en calidad de procesado. En comparación con el cierre de 2025, la Procuvin señala que la cantidad de personas condenadas aumentó un 3,2% (247 personas más), mientras que las prisiones preventivas descendieron un 2,1% (94 personas menos).

En relación con la jurisdicción interviniente, el 51% de las personas alojadas en establecimientos federales se encuentra a disposición de la justicia nacional (6.277), el 44% corresponde a la justicia federal (5.416) y el 5% restante (626) depende de jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El informe también destaca que la población dependiente de la justicia nacional creció un 5,5% durante el semestre y que representan la mitad de la población alojada en el SPF.

A su vez, la justicia federal presenta la mayor proporción de personas privadas de libertad sin condena firme: el 40,3%, mientras que en el ámbito nacional el porcentaje de procesados alcanza el 32,8%. El informe consigna que al cierre de junio de 2026 había 1.019 mujeres y 33 personas travesti-trans detenidas en cárceles federales, lo que representa en conjunto el 8,5% de la población total. El 91,5% restante son hombres.

Presos jóvenes

Durante el período analizado, la cantidad de mujeres privadas de libertad aumentó un 7,4%, mientras que la población travesti-trans se mantuvo relativamente estable. A su vez, 7 de cada 10 personas de estos colectivos se encuentran alojadas en el establecimiento penitenciario de mujeres ubicados en Ezeiza. El documento también destaca que más de la mitad de las mujeres y personas travesti-trans detenidas no cuenta con condena firme (49,4%), proporción superior a la registrada en la población general.

Leer más. Ratifican el régimen de máxima seguridad para jefes narco rosarinos presos en cárceles federales

El informe señala que las personas de entre 18 y 21 años representan el 2,4% de la población total (297 casos) y que este grupo registró un incremento del 7,2% durante el semestre. A su vez, 7 de cada 10 jóvenes se encuentran detenidos sin condena firme. Por otro lado, las personas extranjeras constituyen el 15,9% de la población detenida en el SPF, con un total de 1.962 casos, y evidenciaron un aumento del 1% en el período analizado.

Los jefes narcos de Rosario

En mayo de 2026 la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las medidas de máxima seguridad para jefes narco de Rosario al declarar inadmisibles los recursos de sus defensas y confirmar traslados y restricciones en el penal de Ezeiza. Los planteos incluían a referentes criminales de la talla de Máximo Ariel "Guille" Cantero, Mauro Nahuel Novelino, Leonardo Roberto Airaldi y Esteban Lindor Alvarado.

Uno de los principales casos abordados fue el del narco Esteban Lindor Alvarado, detenido en la cárcel de Ezeiza. Actualmente está condenado a prisión perpetua por homicidio calificado y acumula distintas sentencias por asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos. Los jueces consideraron que mantiene un perfil de alto riesgo, sobre todo tras su antecedente que lo ubicó a la cabeza de un plan de fuga tras la compra de un helicóptero en 2023.

Otro jefe criminal, en este caso privado de la libertad en la cárcel federal de Marcos Paz, es Máximo Ariel "Guille" Cantero. Considerado líder de Los Monos cuando se erigió en sucesor de su hermano asesinado en 2013, acumuló más condenas por delitos cometidos desde la prisión que estando libre. Hasta el momento acumula condenas que superan los 130 años de prisión por distintos delitos relacionados a homicidios, comercio de drogas y amenazas.

Mauro Novelino es un cabecilla oriundo de Venado Tuerto que también acumuló acusaciones por delitos estando presos. Fuentes oficiales confirmaron que cumple una condena unificada de 35 años. Por su parte Leonardo Airaldi, ex dirigente rural, enfrenta un juicio por presunta financiación de narcotráfico y un plan para atacar a funcionarios judiciales, lo que motivó su traslado y disposición bajo un sistema de máxima seguridad.