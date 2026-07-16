La Capital | Política | Milei

La cábala de Milei que casi falla, la cuestión Malvinas y la decisión sobre ir a la final

El presidente se pronunció sobre el partido frente a Inglaterra y la final del próximo domingo. Su postura sobre el debate de las Islas

16 de julio 2026 · 11:57hs
Google Seguir a La Capital en Google
Javier Milei ve el partido en Olivos con un mameluco de YPF

Javier Milei ve el partido en Olivos con un mameluco de YPF

El presidente Javier Milei celebró este miércoles el triunfo de la selección Argentina sobre Inglaterra por el pase a la final del Mundial 2026, donde la Scaloneta enfrentará a España. A su vez habló sobre la posible presencia en el último partido que se disputará en New Jersey.

Apenas el árbitro terminó el partido, el presidente se descargó en X: "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!". Y luego mostró emoción en una entrevista radial: "Argentina lo pasó por arriba a Inglaterra".

"Esperemos que el domingo el arco se abra antes de los 80 minutos, para no andar sufriendo tanto", añadió Milei. "Tenía la convicción de que se iba a ganar el partido, pero no me veo dando pronósticos. Lo digo con un chiste: los economistas predijeron cinco de las últimas nueve recesiones. Así que no me pida proyecciones", bromeó.

¿Viaja?

“Lo voy a seguir viendo desde la Quinta de Olivos”, afirmó el presidente al ser consultado sobre la posibilidad de asistir al estadio para la final ante el seleccionado español.

Se evaluaba la posibilidad de que esté presente en la final, aprovechando también su cercanía con el anfitrión Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Por otra parte reveló una particular cábala que mantiene desde el inicio de la etapa decisiva del torneo. Contó que utiliza una campera de YPF mientras observa los partidos de la selección y relató una situación ocurrida durante el partido anterior con Suiza. “Cuando me la saqué porque tenía calor, nos hicieron un gol, así que no me la saqué más”, comentó entre risas.

Tema Malvinas

A su vez, Milei fue consultado sobre el valor simbólico del partido por la Guerra de Malvinas, un tema sobre el que se expresó largo y tendido la vicepresidenta Victoria Villarruel. Milei prefirió alinearse con Lionel Scaloni, que en en la previa había dicho que el cruce con Inglaterra era apenas un partido de fútbol.

"Es un partido de fútbol, hay que entender eso. No hay que caer en slogans berretas, populistas, nacionalistas rancios. No hay que mezclar. En eso fue muy claro Scaloni, fueron muy claros los excombatientes", se distanció de los pronunciamientos de Villarruel. "Las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismos rancios y berretas", agregó.

Noticias relacionadas
Fantino se metió en la batalla cultural

Fantino mandó a "actuar de Uber" a Tomás Fonzi y lo cruzaron por todos lados

El rector de la UNR respondió a las consultas del Ministerio de Capital Humano por la jornada La Gran Palestina 

Bartolacci aclaró la polémica de Milei con la UNR por una actividad pro-Palestina

Javier Milei apuntala la relación con los gobernadores para ir en busca de una nueva tanda de reformas. 

Milei y los gobernadores ni-ni: fotos, gestos y promesas sin garantías

La mesa política del gobierno nacional comanda el GPS parlamentario para el segundo semestre de 2026.

El gobierno de Milei se tomará todo agosto para negociar el fin de las Paso

Ver comentarios

Las más leídas

Maestros de las artes oscuras: The Telegraph dijo que Argentina usó trucos sucios para ganar

"Maestros de las artes oscuras": The Telegraph dijo que Argentina usó "trucos sucios" para ganar

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron artimañas sucias de Argentina

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron "artimañas sucias de Argentina"

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Lo último

El emotivo mensaje de Dalma Maradona a Diego tras el triunfo: Estás en todos lados

El emotivo mensaje de Dalma Maradona a Diego tras el triunfo: "Estás en todos lados"

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

El gobierno británico contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, pero las Malvinas sí

El gobierno británico contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Malvinas sí"

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

Los gremios estatales le pidieron al gobierno provincial que se mantengan las actualizaciones con sumas fijas para las categorías más bajas del escalafón

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado
Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas
La Ciudad

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas
Policiales

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

El gobierno británico contesta y reclama: El Mundial no será nuestro, pero las Malvinas sí
Política

El gobierno británico contesta y reclama: "El Mundial no será nuestro, pero las Malvinas sí"

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 
Ovación

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Cómo llegó la bandera de Las Malvinas son argentinas a los jugadores argentinos
Ovación

Cómo llegó la bandera de "Las Malvinas son argentinas" a los jugadores argentinos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Maestros de las artes oscuras: The Telegraph dijo que Argentina usó trucos sucios para ganar

"Maestros de las artes oscuras": The Telegraph dijo que Argentina usó "trucos sucios" para ganar

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron artimañas sucias de Argentina

Los medios británicos lamentaron la derrota y denunciaron "artimañas sucias de Argentina"

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Los mejores memes de la épica remontada de Argentina ante Inglaterra

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección 

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Ovación
Locura argentina: un tres veces verdugo de la selección nacional festejó con los hinchas
Ovación

Locura argentina: un tres veces verdugo de la selección nacional festejó con los hinchas

Locura argentina: un tres veces verdugo de la selección nacional festejó con los hinchas

Locura argentina: un tres veces verdugo de la selección nacional festejó con los hinchas

Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026 ante España

Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026 ante España

Argentina vs. España: todo sobre la final del Mundial, del récord de Messi al show histórico

Argentina vs. España: todo sobre la final del Mundial, del récord de Messi al show histórico

Policiales
La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas
Policiales

La madre de dos niños denunció que un hombre les pegó mientras compraba hamburguesas

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

La Ciudad
Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Circuito Messi en Rosario: el tour para conocer los lugares donde nació la leyenda del capitán

Circuito Messi en Rosario: el tour para conocer los lugares donde nació la leyenda del capitán

Los festejos en Rosario por el pase a la final en imágenes

Los festejos en Rosario por el pase a la final en imágenes

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana
La Ciudad

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves
Información General

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares
La Ciudad

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial
Policiales

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos
La Ciudad

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?
Economía

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin
Policiales

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos
Policiales

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos

Festejos multitudinarios en todo el país tras vencer a Inglaterra
Mundial 2026

Festejos multitudinarios en todo el país tras vencer a Inglaterra

Con el Mundial, los kioscos rosarinos venden más bebidas, fiambre y snacks
La Ciudad

Con el Mundial, los kioscos rosarinos venden más bebidas, fiambre y snacks

Impulsan ley para garantizar cobertura a rosarinos con enfermedades intestinales
Información General

Impulsan ley para garantizar cobertura a rosarinos con enfermedades intestinales

City Center Rosario sortea dos autos eléctricos: cómo participar
Novedades

City Center Rosario sortea dos autos eléctricos: cómo participar

Audiencia por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan una solución
Economía

Audiencia por Expreso Brío: trabajadores despedidos esperan una solución

Villarruel jugó su propio Argentina-Inglaterra: Piratas usurpadores
Política

Villarruel jugó su propio Argentina-Inglaterra: "Piratas usurpadores"

Un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave
Policiales

Un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave

Excombatientes: No hay que cargar a los jugadores con la mochila de Malvinas
La Ciudad

Excombatientes: "No hay que cargar a los jugadores con la mochila de Malvinas"

El Acuario de Rosario cierra por reparaciones tras un desperfecto en una pecera
La Ciudad

El Acuario de Rosario cierra por reparaciones tras un desperfecto en una pecera

Rescatan un aguará guazú en Puerto San Martín: cómo será su recuperación
La Región

Rescatan un aguará guazú en Puerto San Martín: cómo será su recuperación

Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones
La Ciudad

Documental pro-Palestina en la UNR: Coad rechazó posibles sanciones

La inflación perforó el 2 % por primera vez en 10 meses y acumula 16,8 % en 2026
Economía

La inflación perforó el 2 % por primera vez en 10 meses y acumula 16,8 % en 2026