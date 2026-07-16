La cábala de Milei que casi falla, la cuestión Malvinas y la decisión sobre ir a la final

El presidente se pronunció sobre el partido frente a Inglaterra y la final del próximo domingo. Su postura sobre el debate de las Islas

El presidente Javier Milei celebró este miércoles el triunfo de la selección Argentina sobre Inglaterra por el pase a la final del Mundial 2026, donde la Scaloneta enfrentará a España. A su vez habló sobre la posible presencia en el último partido que se disputará en New Jersey.

Apenas el árbitro terminó el partido, el presidente se descargó en X: "VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!!" . Y luego mostró emoción en una entrevista radial: "Argentina lo pasó por arriba a Inglaterra".

"Esperemos que el domingo el arco se abra antes de los 80 minutos, para no andar sufriendo tanto", añadió Milei. "Tenía la convicción de que se iba a ganar el partido, pero no me veo dando pronósticos. Lo digo con un chiste: los economistas predijeron cinco de las últimas nueve recesiones. Así que no me pida proyecciones", bromeó.

“Lo voy a seguir viendo desde la Quinta de Olivos” , afirmó el presidente al ser consultado sobre la posibilidad de asistir al estadio para la final ante el seleccionado español.

Se evaluaba la posibilidad de que esté presente en la final, aprovechando también su cercanía con el anfitrión Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Por otra parte reveló una particular cábala que mantiene desde el inicio de la etapa decisiva del torneo. Contó que utiliza una campera de YPF mientras observa los partidos de la selección y relató una situación ocurrida durante el partido anterior con Suiza. “Cuando me la saqué porque tenía calor, nos hicieron un gol, así que no me la saqué más”, comentó entre risas.

"Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos como el primer día"



Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para ver la final del #Mundial2026 entre Argentina y España por cábala y contó: "Como no prendo la calefacción uso una campera de la petrolera". pic.twitter.com/G5BgNkQNHE — Corta (@somoscorta) July 16, 2026

Tema Malvinas

A su vez, Milei fue consultado sobre el valor simbólico del partido por la Guerra de Malvinas, un tema sobre el que se expresó largo y tendido la vicepresidenta Victoria Villarruel. Milei prefirió alinearse con Lionel Scaloni, que en en la previa había dicho que el cruce con Inglaterra era apenas un partido de fútbol.

"Es un partido de fútbol, hay que entender eso. No hay que caer en slogans berretas, populistas, nacionalistas rancios. No hay que mezclar. En eso fue muy claro Scaloni, fueron muy claros los excombatientes", se distanció de los pronunciamientos de Villarruel. "Las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismos rancios y berretas", agregó.