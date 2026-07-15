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Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Lotería de Santa Fe anunció que sufrieron "inconvenientes con los sistemas de procesamiento en una de las provincias"

15 de julio 2026 · 21:48hs
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Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Lotería de Santa Fe anunció que, debido a inconvenientes técnicos, el sorteo del Quini 6 previsto para este miércoles 15 de julio fue suspendido y se realizará este jueves.

En un escueto comunicado difundido por sus cuentas de redes sociales oficiales, la organización del Quini 6 indicó que sufrieron "inconvenientes con los sistemas de procesamiento en una de las provincias", por lo que el sorteo 3.391 se reprogramó para el jueves 16 de julio a las 21.15.

En este sorteo se pondrá en juego un pozo acumulado de $8.550 millones.

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