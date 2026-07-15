Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Lotería de Santa Fe anunció que sufrieron "inconvenientes con los sistemas de procesamiento en una de las provincias"

Lotería de Santa Fe anunció que, debido a inconvenientes técnicos, el sorteo del Quini 6 previsto para este miércoles 15 de julio fue suspendido y se realizará este jueves.

En un escueto comunicado difundido por sus cuentas de redes sociales oficiales, la organización del Quini 6 indicó que sufrieron "inconvenientes con los sistemas de procesamiento en una de las provincias", por lo que el sorteo 3.391 se reprogramó para el jueves 16 de julio a las 21.15.