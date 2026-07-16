La Casa Blanca confirmó que Trump estará presente en la final entre Argentina y España

El presidente estadounidense asistirá el viernes a una recepción de la Fifa en la Torre Trump y el domingo estará en el MetLife Stadium

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el domingo a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, según anunció la Casa Blanca.

El presidente viajará a Nueva York el viernes para asistir a una recepción de la Fifa en la Torre Trump y el domingo estará en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, para presenciar la final de la Copa del Mundo.

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“El viernes, el presidente viajará a la ciudad de Nueva York para asistir a una recepción de la Fifa en la Torre Trump, y el domingo asistirá al partido de la Copa del Mundo de la Fifa entre España y Argentina”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en conferencia de prensa.

Y añadió que “su asistencia pondrá fin a lo que ha sido la Copa Mundial más vista, más segura y más exitosa en la historia de Estados Unidos”.

Trump se vio envuelto en varias polémicas del Mundial, como cuando dijo que pidió personalmente al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, que revisara la decisión de expulsar y suspender por un partido al delantero de Estados Unidos Folarin Balogun.

La bandera de Malvinas

Mientras tanto, el seleccionado argentino se encuentra en medio de un debate por exhibir una bandera con el mensaje "Las Malvinas son argentinas", después de que la Fifa prohibiera cualquier mención en el estadio a las islas Malvinas durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Apenas consumada la clasificación a la final del Mundial 2026 y con los jugadores todavía en el campo de juego, el rosarino Giovani Lo Celso apareció con un "trapo" escrito a mano reivindicando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

El gesto podría derivar en una sanción para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Código Disciplinario de la Fifa establece que las manifestaciones políticas durante las competencias oficiales pueden dar lugar a sanciones para jugadores, federaciones o asociaciones nacionales.

En estos casos, el organismo suele abrir un expediente para analizar el contexto antes de adoptar una decisión.

Las sanciones posibles van desde una advertencia hasta multas económicas para la AFA o para los futbolistas involucrados. Una suspensión deportiva aparece como una posibilidad mucho menos frecuente y suele reservarse para infracciones consideradas especialmente graves o reiteradas.