La Capital | Ovación | Donald Trump

La Casa Blanca confirmó que Trump estará presente en la final entre Argentina y España

El presidente estadounidense asistirá el viernes a una recepción de la Fifa en la Torre Trump y el domingo estará en el MetLife Stadium

16 de julio 2026 · 20:17hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Casa Blanca confirmó que Trump estará presente en la final entre Argentina y España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá el domingo a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, según anunció la Casa Blanca.

El presidente viajará a Nueva York el viernes para asistir a una recepción de la Fifa en la Torre Trump y el domingo estará en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, para presenciar la final de la Copa del Mundo.

>> Leer más: Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas que mostró la selección argentina

“El viernes, el presidente viajará a la ciudad de Nueva York para asistir a una recepción de la Fifa en la Torre Trump, y el domingo asistirá al partido de la Copa del Mundo de la Fifa entre España y Argentina”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en conferencia de prensa.

Y añadió que “su asistencia pondrá fin a lo que ha sido la Copa Mundial más vista, más segura y más exitosa en la historia de Estados Unidos”.

Trump se vio envuelto en varias polémicas del Mundial, como cuando dijo que pidió personalmente al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, que revisara la decisión de expulsar y suspender por un partido al delantero de Estados Unidos Folarin Balogun.

La bandera de Malvinas

Mientras tanto, el seleccionado argentino se encuentra en medio de un debate por exhibir una bandera con el mensaje "Las Malvinas son argentinas", después de que la Fifa prohibiera cualquier mención en el estadio a las islas Malvinas durante la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Apenas consumada la clasificación a la final del Mundial 2026 y con los jugadores todavía en el campo de juego, el rosarino Giovani Lo Celso apareció con un "trapo" escrito a mano reivindicando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

El gesto podría derivar en una sanción para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Código Disciplinario de la Fifa establece que las manifestaciones políticas durante las competencias oficiales pueden dar lugar a sanciones para jugadores, federaciones o asociaciones nacionales.

En estos casos, el organismo suele abrir un expediente para analizar el contexto antes de adoptar una decisión.

Las sanciones posibles van desde una advertencia hasta multas económicas para la AFA o para los futbolistas involucrados. Una suspensión deportiva aparece como una posibilidad mucho menos frecuente y suele reservarse para infracciones consideradas especialmente graves o reiteradas.

Noticias relacionadas
El estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbás.

Fin del alto el fuego: Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán

Trump e Infantino reconocieron que existió un llamado previo a la polémica decisión de la Fifa.

Infantino, Trump, Blatter y la Fifa: el juego político en pleno Mundial de Estados Unidos

La estrella de Estados Unidos Folarin Balogun pisa al defensor bosnio. El juez no lo vio, el VAR si y fue una roja de manual. No fue suspendido. La FIFA rompió todos los manuales a pedir de Trump.

La primera vergüenza de un Mundial con todo bajo control hasta que el control dio la cara

Copa Santa Fe 2026. Central y Newells ya tienen programa de partidos y pueden cruzarse en semifinales. En el 2016 disputaron dos partidos, en el canalla jugó Maximiliano Lovera y en el rojinegro Lisandro Martínez, actual jugador de la selección argentina.   

Copa Santa Fe: Central y Newell's tienen días y horarios para jugar el torneo provincial

Ver comentarios

Las más leídas

El diario The Telegraph dijo que Argentina usó 31 trucos sucios para ganar

El diario The Telegraph dijo que Argentina usó "31 trucos sucios" para ganar

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que despertó a la bestia

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que "despertó a la bestia"

El conmovedor mensaje de Di María tras la clasificación de la selección argentina

El conmovedor mensaje de Di María tras la clasificación de la selección argentina

Lo último

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale

Copa Santa Fe: Central y Newells tienen días y horarios para jugar el torneo provincial

Copa Santa Fe: Central y Newell's tienen días y horarios para jugar el torneo provincial

Los incendios forestales de Canadá llenaron de humo la sede de la final del Mundial

Los incendios forestales de Canadá llenaron de humo la sede de la final del Mundial

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Leila Navarro aceptó la condena de un año y 6 meses por haber ocultado pertenencias de una de las víctimas y por omitir información al declarar
Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Por Martín Stoianovich
Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina
Economía

Uber se queda con PedidosYa por USD 14.800 millones: qué cambiará en Argentina

El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación
La Ciudad

El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo
La Ciudad

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale
Información General

El Quini 6 dejó todo vacante pero hubo sólo tres ganadores del Siempre Sale

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas
La Ciudad

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El diario The Telegraph dijo que Argentina usó 31 trucos sucios para ganar

El diario The Telegraph dijo que Argentina usó "31 trucos sucios" para ganar

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas

Qué sanción podría recibir la AFA por la bandera de Malvinas

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que despertó a la bestia

Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que "despertó a la bestia"

El conmovedor mensaje de Di María tras la clasificación de la selección argentina

El conmovedor mensaje de Di María tras la clasificación de la selección argentina

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Cambio rotundo del tiempo en Rosario: la temperatura bajará 15 grados en 48 horas

Ovación
La Casa Blanca confirmó que Trump estará presente en la final entre Argentina y España
Mundial 2026

La Casa Blanca confirmó que Trump estará presente en la final entre Argentina y España

La Casa Blanca confirmó que Trump estará presente en la final entre Argentina y España

La Casa Blanca confirmó que Trump estará presente en la final entre Argentina y España

La selección argentina y una bandera que manifestó identidad y rebeldía contra una Fifa arbitraria

La selección argentina y una bandera que manifestó identidad y rebeldía contra una Fifa arbitraria

El inglés Bellingham, del cachetazo a Valentín Barco a la autocrítica sin pedido de disculpas

El inglés Bellingham, del cachetazo a Valentín Barco a la autocrítica sin pedido de disculpas

Policiales
Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: la hija de Cara de Goma fue condenada por encubrimiento

Denunció que un hombre les pegó a sus hijos cuando compraba hamburguesas

Denunció que un hombre les pegó a sus hijos cuando compraba hamburguesas

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

La Ciudad
El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación
La Ciudad

El ministro de Seguridad santafesino chocó en Circunvalación

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

The New York Times eligió fotos de Rosario para mostrar al mundo los festejos de Argentina

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo

La provincia y Rosario preparan un operativo reforzado para este domingo

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

Paritarias en Santa Fe: se afirma el esquema de aumento salarial con mínimo garantizado

La audiencia en el Ministerio de Trabajo por los despidos en Brío no logró avances
Economía

La audiencia en el Ministerio de Trabajo por los despidos en Brío no logró avances

LT8 celebra sus 99 años con Tarragó Ros como invitado de Entre Cuerdas y Letras
La Ciudad

LT8 celebra sus 99 años con Tarragó Ros como invitado de "Entre Cuerdas y Letras"

La cábala de Milei que casi falla, la cuestión Malvinas y la decisión sobre ir a la final
Política

La cábala de Milei que casi falla, la cuestión Malvinas y la decisión sobre ir a la final

El Conicet denuncia que hay casi 400 becarios en peligro: 17 de ellos en Rosario
La Ciudad

El Conicet denuncia que hay casi 400 becarios en peligro: 17 de ellos en Rosario

El diario The Telegraph dijo que Argentina usó 31 trucos sucios para ganar
Mundial 2026

El diario The Telegraph dijo que Argentina usó "31 trucos sucios" para ganar

Tragedia en Cabín 9: un niño de 10 años murió por una descarga eléctrica en su casa
La Región

Tragedia en Cabín 9: un niño de 10 años murió por una descarga eléctrica en su casa

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva
Policiales

Le dieron una golpiza con un martillo en la zona oeste y quedó en terapia intensiva

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar
La Región

Buscan a una adolescente santafesina que desapareció hace seis meses de su hogar

Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?
La Ciudad

Gobierno, docentes e inflación: ¿cómo se llega a la paritaria en Santa Fe?

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos
Policiales

La cárcel federal de Santa Fe, la que más absorbió la sobrepoblación de presos

Repartidores de apps reconocen que se endeudan para que el salario les sirva

Por Matías Petisce
La Ciudad

Repartidores de apps reconocen que se endeudan para que el salario les sirva

Presentaron un plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario
La Ciudad

Presentaron un plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana
La Ciudad

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves
Información General

Anunciaron que el sorteo del Quini 6 de este miércoles pasó para el jueves

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares
La Ciudad

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial
Policiales

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos
La Ciudad

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?
Economía

La inflación en Santa Fe se desacelera al 1,7 %: ¿qué bajó y qué subió?

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin
Policiales

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos
Policiales

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres tres guías y turistas franceses detenidos