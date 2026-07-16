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Imputan a una mujer que apuñaló a un hombre e intentó agredir a una agente de policía

El hecho sucedió en una casa de Teniente Agneta al 2100. Al ser detenida intentó agredir a una agente y momentos antes amenazó a otro efectivo de la policía

16 de julio 2026 · 15:41hs
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La mujer arrestada en la zona oeste

La mujer arrestada en la zona oeste

Una mujer fue imputada por amenazar a una familia y apuñalar a una persona en una casa de zona oeste, se trata de Rocío Micaela C. de 23 años, quien insultó y agredió a quienes estaban en la casa y asestó una puñalada a una de ellas, amenazando a una oficial de policía que arribó al lugar y causando daños en la vivienda.

La audiencia imputativa se llevó a cabo el miércoles y la fiscal Cudos le atribuyó : lesiones leves; amenazas simples y daño, todo en concurso real y en carácter de autora. La jueza Luciana Vallarella dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo de 45 días.

Una mañanafuriosa

Para Fiscalía el 11 de julio de 2026 a las 10:50 Rocío ingresó a un departamento de en Teniente Agneta al 2100 donde ella residía de manera temporaria junto a un hombre y su sobrina. La mujer ingresó al dormitorio donde una mujer dormía, discutió con ella, la insultó, y la golpeó ocasionándole hematomas en la cara y efectuándole amenazas.

Luego salío de la casa golpeando una estufa, rompió el vidrio de una ventana y pateó la puerta trasera de la vivienda. Segundos después fue a una casa vecina y tomó un cuchillo de cocina, y regresó a la otra casa donde había ingresado previamente.

Al llegar el hombre intentó impedir su ingresó y Rocío le dijo que le permitiera pasar por que dañaría a la sobrina. Intentó acercarse a ella, siendo que en ese momento le asestó una puñalada al hombre con el cuchillo de cocina, causándole una herida en el pecho. Después de la agresión, la imputada volvió a irse a la casa lindera para ocultarse y al llegar la policía del Comando Radioeléctrico los insultó e intentó agredirlos pero la demoraron. Finalmente, cuando la trasladaban para que la revise el médico policial, Rocío amenazó a una de las oficiales policiales.∏

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