Cuándo juega Argentina la final del Mundial 2026 ante España El equipo de Lionel Scaloni buscará defender el título de campeón del mundo ante la Roja. En esta nota, los detalles del partido 16 de julio 2026 · 12:33hs

AP Argentina enfrentará a España en la final del Mundial 2026.

La selección argentina enfrentará a España en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) en la final del Mundial 2026. Conocé el horario y dónde ver el partido entre la Albiceleste y la Roja de este domingo por la tarde, en el que será además el último partido de Lionel Messi en la Copa del Mundo.

Luego de la histórica remontada 2 a 1 ante Inglaterra en Atlanta, el equipo de Lionel Scaloni selló su boleto a la ansiada final de este domingo, en la que enfrentará nada más ni nada menos que al equipo de Luis De La Fuente, que venció a Francia por 2 a 0 con una memorable actuación en Dallas.

Ambos seleccionados fueron campeones continentales en 2024, Argentina en la Copa América y España en la Eurocopa, y debían enfrentarse en la Finalísima, pero el partido fue cancelado. El destino igualmente los cruzó y disputarán el partido más importante del fútbol mundial: la final de la Copa del Mundo.

A qué hora juegan Argentina vs. España La gran final de la Copa del Mundo de 2026 entre Argentina y España se jugará este domingo 19 de julio, desde las 16 (horario en Argentina), en el New York New Jersey Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. Sin embargo, quienes quieran ver la ceremonia de clausura deberán agendar 90 minutos antes.

>> Leer más: Argentina y esos goles que son amores: del Topo Gigio de Enzo al llanto estremecedor del Toro Dónde ver Argentina vs. España La transmisión del encuentro entre Argentina y España a será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar