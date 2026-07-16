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Lamine Yamal no entrenó junto al plantel de España y enciende las alarmas para la final del domingo

Al jugador del Barcelona se lo vio con un vendaje sobre el muslo izquierdo, donde recibió un golpe en la semifinal ante Francia

16 de julio 2026 · 16:13hs
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Lamine Yamal

AP

Lamine Yamal, golpeado en el partido contra Francia. Hoy no entrenó normalmente de cara a la gran final del domingo ante Argentina.

Lamine Yamal encendió las alarmas en la selección de España a tres días de la final del Mundial 2026 frente a Argentina. El talentoso volante del Barcelona hizo un entrenamiento diferenciado y con un vendaje, aunque oficialmente se dice que sólo se recupera de un golpe.

Yamal no se entrenó a la par del resto del plantel durante la primera práctica en Nueva Jersey y realizó trabajos diferenciados por una molestia física, aunque desde la Federación Española transmitieron tranquilidad y confían en que estará disponible para el partido del domingo en el MetLife Stadium.

Una venda en el muslo

El jugador, de 19 años, apareció con un vendaje en el muslo izquierdo, producto del fuerte golpe que recibió en la semifinal frente a Francia que generó el penal con el que España abrió el marcador.

Esa acción derivó en el penal cometido por el lateral francés Lucas Digne que abrió el camino para la victoria española por 2 a 0 y, según informó el diario Marca, los fisioterapeutas comenzaron el tratamiento apenas el plantel regresó al hotel.

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Yamal solo hizo ejercicios de elongación

Durante los 15 minutos abiertos a la prensa, Yamal salió al campo junto con sus compañeros, pero después de un breve calentamiento no participó de la práctica y solo realizó ejercicios de elongación sobre colchonetas y con rodillos.

El medio español La Vanguardia también destacó que el atacante se tocó varias veces el muslo izquierdo, la misma zona donde llevaba el vendaje, una imagen que alimentó las dudas sobre su estado físico luego de que abandonara el estadio de Dallas con una visible cojera.

Desde la concentración española insisten en que la decisión responde únicamente a una gestión de cargas para evitar riesgos antes de la final e incluso aseguran que Yamal podría reincorporarse este viernes a los entrenamientos con normalidad.

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Porro también entrenó aparte

El lateral derecho Pedro Porro también trabajó de manera diferenciada por una sobrecarga muscular, pero su situación quedó en un segundo plano frente a la atención que despertó Yamal.

En España sostienen que ambos llegarán al encuentro contra la selección argentina, aunque todavía no pueden garantizar que lo hagan en plenitud física; pero la "Roja" tendrá dos entrenamientos más para terminar de preparar la definición del Mundial y evaluar la evolución de su principal figura.

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