Cómo fue la discusión entre Messi y Bellingham que "despertó a la bestia" en la semifinal

El capitán de la selección argentina discutió con el futbolista inglés y anticipó la respuesta que cambió la historia sobre el final del partido

Jude Bellingham y Lionel Messi mantuvieron una discusión que fue viral tras la victoria de Argentina ante Inglaterra.

Messi miró a Bellingham casi que advirtiendo lo que iba a suceder más tarde.

La histórica victoria 2-1 de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó imágenes de cruces, disputas, golpes y festejos por todos lados, pero uno llamó la atención por sus referentes. En pleno primer tiempo, Lionel Messi y Jude Bellingham tuvieron una discusión que “despertó a la bestia” .

Según detalló el propio futbolista inglés de Real Madrid en la zona mixta del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, se trató de una simple discusión del juego, aunque el rostro del 10 argentino dejó señales de que algo estaba por venir .

“¿ La charla con Messi? En realidad, estábamos discutiendo una falta. No fue nada malo. Estoy seguro de que todos harán lo suyo y lo convertirán en un gran asunto, pero no fue nada ”, aseguró Bellingham.

Las imágenes que se viralizaron en redes sociales mostraron que el astro rosarino no estuvo muy de acuerdo con el futbolista inglés .

La revelación de Bellingham sobre Messi

Al respecto, el propio Bellingham se encargó de aclarar los motivos de la discusión y reveló: “Pensé que había una falta antes y Messi dijo: ‘¿Y qué hay de la que me hicieron a mí?’. Y yo dije: ‘Eres lo suficientemente fuerte para aguantarla’, ¿sabes a qué me refiero?”.

Jude Bellingham y Lionel Messi mantuvieron una discusión que fue viral tras la victoria de Argentina ante Inglaterra. Xinhua

La cara de Messi lo dijo todo y, a pesar de que Inglaterra logró ponerse arriba en el marcador en el inicio del segundo tiempo, el rosarino tomó la batuta y entregó dos asistencias para la histórica remontada de la selección argentina.

>> Leer más: Rosario fue una procesión de pasión y sentido único hacia el Monumento

De igual manera, Bellingham reconoció a la gran figura del capitán albiceleste y sentenció: “Obviamente, estoy del lado perdedor, lo que duele mucho, pero es un privilegio jugar contra uno de los mejores -Messi-”.