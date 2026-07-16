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El Conicet denuncia que hay casi 400 becarios en peligro: 17 de ellos en Rosario

En el marco de una protesta a nivel nacional, becarios posdoctorales del Conicet Rosario se movilizaron para exponer su situación y pedir la prórroga para sus investigaciones

16 de julio 2026 · 13:39hs
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Sede del Conicet en Rosario

Sede del Conicet en Rosario

La ciencia pasa uno de los momentos más críticos con recortes que atraviesan a distintas áreas. Desde especialista del Servicio Meteorológico Nacional hasta trabajadores del Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se vieron golpeados por las políticas del gobierno nacional. En este contexto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) puso en evidencia una crítica situación que atraviesan los becarios del Conicet: 17 investigadores de Rosario pueden quedar en la calle.

Trabajadores y científicos del Conicet Rosario nucleados en ATE se sumaron a la protesta a nivel país para exponer la crítica situación que tiene en vilo a 375 becarios a nivel nacional posdoctorales que se postularon a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC). Según el gremio, corren peligro de perder su puesto de trabajo en la ciencia argentina y en Rosario hay alrededor de 20 que tienen sus investigaciones en riesgos.

“Se nos vence el 31 de julio”, contó a La Capital, Andrés Carminatti, uno de los postulantes que se movilizó este miércoles en Rosario. “Los resultados de la carrera para continuar como becarios van a estar en agosto de 2027 y los ingresos concretos en 2028”, esgrimió el referente de ATE Conicet.

El pedido concreto de los trabajadores es una prórroga hasta que estén los resultados, una práctica que históricamente se daba en el Conicet, pero que se perdió desde la gestión actual ligada al gobierno libertario. “Se da en un contexto de un ajuste brutal sobre el sistema científico y sobre gran parte de los trabajadores de la administración pública”, apuntó Carminatti.

>> Leer más: El Conicet realizará una nueva expedición para explorar la biodiversidad del mar argentino

Otro de los becarios que habló con La Capital, Emanuel Nicoletti, explicó que “un investigador accede a una beca de doctorado donde desarrolla tareas de investigación en el marco de una tesis doctoral. Esas becas son de 5 años. Termina esa beca con la presentación de la tesis de doctorado. Y luego, si uno quiere seguir en investigación, debe solicitar una beca de postdoctorado, que dura 3 años”. Luego de eso presentarse a las convocatorias de los concursos de ingreso de la carrera de investigación o del personal de apoyo, dos escalafones de planta permanente.

Según comentaron los becarios posdoctorales sólo se abrió una sola convocatoria desde diciembre de 2025, realizada a fines de 2025. En gestiones anteriores, había convocatorias.

Crisis en la ciencia

Según expresó, Nicoletti, los investigadores perdieron un 40% de poder adquisitivo desde diciembre 2023. Por su parte, Carminatti aseguró que este es un golpe más al sistema científico argentino que “viene sufriendo un ajuste muy grande”.

“Para que tengamos noción, la inversión en ciencia y tecnología es la más baja de los últimos 25 años. Solo el 0,14% del presupuesto. Los salarios de investigadores y becarios han caído a mínimos históricos”, agregó el becario posdoctoral.

El presupuesto es uno de los reclamos más repetidos por los trabajadores del Conicet, pero también exigen que se cumplan con los ingresos pendientes y critican la reducción de las becas.

Los 375 becarios a nivel nacional, 17 a nivel de Rosario, que corren riesgo de continuar con su investigación tienen un reclamo doble: el primero es el freno a las tareas que vienen realizando para y la ciencia nacional; en segundo lugar, si no se consigue una prórroga, “tenemos que salir a buscar otro trabajo", señaló Carminatti. Muchas veces ese “otro trabajo” está lejos de su formación como investigadores. “Deberíamos estar un año sin beca hasta obtener los resultados y es inviable porque las becas son de dedicación exclusiva, es decir, no podemos tener otro trabajo”, agregó Nicoletti.

En esta población de investigadores en riesgo confluyen científicos con carreras de posgrado que ponen en valor “uno de los sistemas científicos más importantes del mundo, con el Conicet entre los mejores de los rankings”, dijo Carminatti.

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