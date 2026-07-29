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La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

El organismo también analiza sanciones a Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala por agresiones a futbolistas españoles después de la final

29 de julio 2026 · 15:07hs
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Las Malvinas son argentinas: la bandera que Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi mostraron después del partido con los ingleses y que la Fifa puso bajo la lupa.

"Las Malvinas son argentinas": la bandera que Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi mostraron después del partido con los ingleses y que la Fifa puso bajo la lupa.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) abrió una investigación sobre el episodio en el que jugadores de la selección nacional mostraron una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas" al término del partido con Inglaterra, en el Mundial 2026.

El organismo rector del fútbol está analizando la posibilidad de aplicar sanciones a los jugadores argentinos que provocaron una pelea con los jugadores españoles después de la final que consagró a España como nuevo campeón mundial.

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El "procedimiento disciplinario" de la Fifa

El organismo abrió lo que llama "un procedimiento disciplinario" contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios integrantes de la selección que comanda Lionel Scaloni.

Según informó el organismo, el hecho podría encuadrarse como una manifestación política prohibida por los reglamentos de la Fifa, que impiden la utilización de competencias oficiales para expresar mensajes ajenos al ámbito deportivo.

La bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” fue exhibida por futbolistas argentinos en los festejos posteriores al encuentro disputado en Atlanta y se convirtió en una de las imágenes más difundidas del torneo.

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Qué infracciones a los reglamentos se investigan

La investigación de la Fifa se realiza para determinar si hubo utilización de un evento deportivo para manifestaciones de carácter no deportivo, conducta indebida de los jugadores, discriminación y abuso racista y alteración del orden y la seguridad en un partido.

Paralelamente, el organismo está considerando la posibilidad de aplicar sanciones a Nahuel Molina, Leandro Paredes y el integrante del cuerpo técnico argentino Roberto Ayala por los incidentes que provocaron con jugadores españoles ni bien terminó la final.

Molina también es investigado por conducta antideportiva, al igual que Thiago Almada y el centrocampista español Gavi.

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