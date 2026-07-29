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Badaloni sabe para qué lo trajeron a Central, aunque por ahora la falta de gol no lo desespera

El centrodelantero canalla dijo estar cómodo en Arroyito y tiró: "En los dos primeros partidos no pude, lo voy a seguir intentando”

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

29 de julio 2026 · 14:20hs
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Tomás Badaloni se esfuerza tras un pase profundo de Di María. Fue una de las primeras de Central en el partido.

Leonardo Vincenti / La Capital

Tomás Badaloni se esfuerza tras un pase profundo de Di María. Fue una de las primeras de Central en el partido.

En Central el triunfo todavía no aparece y tampoco los goles. El único que convirtió fue en Córdoba, en el debut contra Belgrano. Uno de los futbolistas en los que están puestas las fichas es Tomás Badaloni, el centrodelantero que llegó como refuerzo para suplir la ausencia de Alejo Veliz.

El atacante tuvo la chance de jugar los dos encuentros del torneo Clausura desde el inicio, pero no pudo empezar a cumplir con lo que más se espera de él: el gol.

Más allá de eso, el futbolista se mostró tranquilo después del empate ante Racing en el Gigante de Arroyito.

Las palabras de Badaloni

“Estoy bien, de a poco me voy adaptando, voy tratando de soltarme también, intentando hacer mi juego, que los chicos me conozcan y yo conocerlos a ellos”, esgrimió Badaloni tras la igualdad con Racing, en lo que fue su primer contacto con la prensa desde que llegó a Arroyito.

Y agregó: “Creo que con el paso del tiempo y los partidos eso se va a ir acomodando. Pero me siento cómodo”.

>>Leer más: La ovación de todo el estadio de Central para el subcampeón mundial Giovani Lo Celso

Además, advirtió que “es algo muy lindo estar acá en Central. Cuando me hablaron para venir, no lo dudé. Es un mundo hermoso, por eso estoy muy contento”.

Badaloni jugó su segundo partido consecutivo en Central. Hasta aquí tuvo más entrega que fútbol y goles.

Badaloni jugó su segundo partido consecutivo en Central. Hasta aquí tuvo más entrega que fútbol y goles.

No obstante, es consciente de que, como centrodelantero, todos esperan que pueda aportarle goles al equipo. En ese sentido advirtió: “Los delanteros vivimos de los goles. Me trajeron para eso, pero así como en los dos primeros partidos no pude, lo voy a seguir intentando”.

Más ganas que fútbol

Hasta aquí, Badaloni mostró muchas ganas, pero fue poco su aporte futbolístico. En el primer partido estuvo los 90 minutos en cancha y en este ante Racing fue reemplazado en el complemento. En su lugar ingresó Enzo Copetti.

>>Leer más: Los hinchas de Central se expresaron en la previa y mostraron su descontento con Almirón

Fue el 9 que apuntaron en Arroyito tras la partida de Veliz a Bahía de Brasil y en principio no iba a arrancar como titular, pero en la previa del inicio de torneo aparecieron las lesiones de Marco Ruben y Enzo Copetti, por lo que al técnico Jorge Almirón no le quedó otra que mandarlo de inmediato a la cancha.

En la cancha de Belgrano tuvo una muy clara en el inicio del partido, lo que le hubiera implicado arrancar con el pie derecho, pero la malogró. El futbolista es consciente de que en Central todos esperan por sus gritos, pero se lo toma con calma. Siente que en ese “seguir trabajando” está la base de lo que todos quieren, incluso él mismo.

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