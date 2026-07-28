Javier Milei fue distinguido con un Doctor Honoris Causa por una universidad de Perú La distinción fue entregada por la Universidad de San Martín de Porres, de Lima. El mandatario asistió además de la asunción de Keiko Fujimori 28 de julio 2026 · 22:41hs

El presidente Javier Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa.

En el marco de su visita al Perú, el presidente Javier Milei recibió este martes el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad de San Martín de Porres, en reconocimiento a su "compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado".

La distinción fue entregada por las máximas autoridades de esa casa de estudios durante una ceremonia realizada en la Facultad de Derecho de la casa de altos estudios ubicada en Lima.

De acuerdo con los fundamentos de la institución académica, el reconocimiento fue concedido "por la defensa de las ideas de la libertad" que impulsa el mandatario argentino y "por las reformas orientadas a la modernización del Estado" implementadas desde el inicio de su gestión.

Asunción de Keiko Fujimori Previamente, Milei participó del acto de juramentación y toma de mando de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, realizado en el Congreso de ese país, en el marco de su visita oficial a Lima.

El presidente viajó acompañado por una comitiva integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La actividad formó parte de la agenda oficial del mandatario en territorio peruano, donde también mantuvo encuentros institucionales con autoridades locales.