Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos

La policía montó un operativo en la zona y detuvo a un sospechoso que es menor edad, a quien se le secuestró una réplica de arma de fuego

Asalto y persecución en Villa Gobernador Gálvez. Delincuentes sorprendieron a chofer de Didi y el sustrajeron dinero. Uno de los maleantes fue capturado

Una banda de delincuentes asaltó este miércoles a un chofer de la aplicación Didi y le sustrajo poco más de cien mil pesos en Villa Gobernador Gálvez , pero la víctima pudo bajarse del auto, huir corriendo y pedir ayuda.

Los vecinos que salieron a brindarle auxilio llamaron a la Central de Emergencias 911, tras lo cual la policía de Santa Fe montó un operativo en la zona y detuvo a uno de los asaltantes, que resultó ser menor edad. Los uniformados le incautaron una réplica de arma de fuego.

Según la información oficial preliminar, otros tres delincuentes eran intensamente buscados este mediodía en la zona. El auto de la víctima quedó abandonado por los delincuentes en Thompson y San Juan.

El asalto sucedió alrededor de las 11, en barrio Talleres de la vecina ciudad . Según los primeros datos que trascendieron de fuentes policiales todo sucedió cuando un grupo de jóvenes solicitaron un traslado en auto a través de la aplicación Didi.

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Cuatro muchachos abordaron el vehículo para dirigirse a otro barrio de la ciudad. Al llegar al destino, dos de los presuntos pasajeros se bajaron y los otros dos le solicitaron al conductor que los llevaran al lugar de donde habían salido, en la zona de barrancas de Villa Gobernador Gálvez.

Cuando estaban llegando a destino, los jóvenes esgrimieron armas de fuego y asaltaron al chofer, al que llegaron a sustraer unos 100 mil pesos. De acuerdo con esa versión el conductor alcanzó a bajarse de auto y correr para pedir auxilio.

El testimonio de la víctima del robo

La víctima del robo, aún estado de shock, muy asustado por el trance que vivió, brindó su testimonio a El Tres TV. “Me llamaron por Didi para un viaje. Subieron cuatro muchachos. Los llevé hasta el barrio Alto Verde. Dos se bajaron ahí y los otros me pidieron que los traiga de vuelta. Cuando llegamos, sacaron dos revólveres y me robaron. Mi primera reacción fue salir del auto".

"Empecé a correr y a pedir ayuda a los gritos. Los ladrones se quedaron en el auto, revolviendo todo por si encontraban algo más y después se fueron corriendo para el bajo”, contó la víctima. El chofer agregó que mientras corría desesperadamente, gritando por ayuda, “salieron vecinos a la calle que llamaron a la policía". Y confió: "Estoy muy agradecido por eso”.

Fuentes policiales reportaron que uno de los sospechosos, que es menor edad, fue aprehendido en la zona de Thomas Edison al 100. El conductor recordó que cuando los cuatro jóvenes subieron al auto “los veía medio raros, pero uno nunca sabe lo que puede suceder. En la aplicación quedó registrado el perfil de la persona que pidió el traslado. Yo por suerte estoy bien”, indicó el joven chofer quien había iniciado su jornada de trabajo con la aplicación alrededor de las 6 de la mañana.