Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Como ocurre siempre que hay feriado, Anses reorganizó las fechas de cobro para el mes de agosto. Cómo quedaron y cuánto se cobra

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El cronograma de pagos de Anses en agosto se verá modificado por el feriado

Transitando los últimos días de julio y ya pensando en el mes de agosto , muchas personas se preguntan cuánto cobrarán y qué día específico encontrarán en sus cuentas los pagos por parte de Anses . Es así que el organismo se encargó de difundir el cronograma de pagos que en esta ocasión se verá modificado por la presencia de un feriado.

Es que el día 17 de agosto, día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín , este año cae lunes. Y, además de generar un fin de semana largo , modifica el calendario de pagos de Anses.

Con respecto al aumento para el mes de agosto , Anses anunció hace algunos días que equivaldrá al 1,9%. El ajuste que determina el aumento se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Los valores del mes se rigen por la inflación del penúltimo mes, por lo que el pago de agosto representará la inflación de junio, según define la Ley de Movilidad.

Por otro lado, el bono de $70 mil para jubilados que perciben la jubilación mínima se mantiene vigente con el mismo monto.

>>Leer más: ¿Desempleado? Anses brinda una ayuda económica: cómo tramitarla en julio

Calendario de pagos de agosto con el feriado

En función del feriado del 17 de agosto, los pagos de Anses quedaron establecido de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo:

DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Pensiones No Contributivas (PNC):