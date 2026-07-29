La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La Unión Tranviarios Automotor implementó una medida para este miércoles 29 de julio. Todos los detalles

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó un paro de colectivos . La medida, por tiempo indeterminado, comenzó este miércoles 29 de julio a la medianoche. En principio, Rosario no se ve afectado.

La nueva huelga impulsada por la UTA fue lanzada por una seccional regional del gremio: alcanza únicamente a los servicios de transporte público de Catamarca y La Rioja, donde los choferes reclaman el cumplimiento de los acuerdos salariales vigentes.

En esas jurisdicciones, los trabajadores comenzaron un paro total por tiempo indeterminado, sin asistencia a los lugares de trabajo. El conflicto responde a un reclamo salarial: en esos lugares no se abonaron las escalas salariales acordadas a nivel nacional entre la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) y el gremio.

La medida de fuerza comprende, únicamente, a los choferes de Catamarca y La Rioja . No hay choferes santafesinos adheridos ni de otras provincias. En ese marco, los colectivos en Rosario funcionan este miércoles con absoluta normalidad.

Desde la UTA anticiparon que la medida de fuerza en esas dos provincias continuará hasta que las empresas garanticen el cumplimiento de las escalas salariales reclamadas por los trabajadores.

Mientras tanto, se espera que los Ministerios de Trabajo de Catamarca y La Rioja intervengan y evalúen la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria, una herramienta que podría suspender temporalmente la huelga.