Una mujer de 32 años fue baleada por encapuchados en San Lorenzo

Una mujer de 32 años se encuentra en estado delicado tras recibir tres balazos en manos y abdomen en un ataque ocurrido anoche en San Lorenzo . De acuerdo con las primeras informaciones, el suceso policial se produjo poco después de las 19 en Liniers y Lavalle de esa ciudad.

La versión preliminar del hecho indica que el autor material y un cómplice actuaron con sus rostros tapados con capuchas , pero la secuencia de la agresión es materia de investigación.

La víctima, identificada como Rocío Q., fue derivada en primer término al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, pero más tarde tuvo que ser derivada al Eva Perón de Granadero Baigorria. Según trascendió, presentaba una lesión por bala en un brazo y dos en abdomen.

Personal policial acudió al lugar donde sucedió el ataque y detectó tres impactos en un portón y cinco vainas servidas. La mujer permanece internada con sus signos vitales estabilizados. Mientras tanto, efectivos de la Policía de Investigaciones comenzaban con las primeras tareas para dilucidar el hecho.

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De acuerdo con las primeras informaciones, Rocío fue atacada cuando llegó hasta la casa de una amiga o conocida. Esa persona declaró que cuando le abrió la puerta de su casa a Rocío aparecieron por detrás de la víctimas dos hombres, uno ellos con un arma de fuego que comenzó a efectuar disparos e hirió a Rocío.