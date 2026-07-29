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Una mujer de 32 años fue baleada por encapuchados en San Lorenzo

Sucedió en Lavalle y Liniers. La víctima sufrió tres heridas en brazo y abdomen. Está internada en el Hospital Eva Perón

29 de julio 2026 · 09:15hs
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La zona de Liniers y Lavalle

Imagen Google Street View

La zona de Liniers y Lavalle, en San Lorenzo, donde anoche una mujer fue baleada

Una mujer de 32 años se encuentra en estado delicado tras recibir tres balazos en manos y abdomen en un ataque ocurrido anoche en San Lorenzo. De acuerdo con las primeras informaciones, el suceso policial se produjo poco después de las 19 en Liniers y Lavalle de esa ciudad.

La versión preliminar del hecho indica que el autor material y un cómplice actuaron con sus rostros tapados con capuchas, pero la secuencia de la agresión es materia de investigación.

La víctima, identificada como Rocío Q., fue derivada en primer término al Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, pero más tarde tuvo que ser derivada al Eva Perón de Granadero Baigorria. Según trascendió, presentaba una lesión por bala en un brazo y dos en abdomen.

Qué se sabe del caso de la mujer baleada

Personal policial acudió al lugar donde sucedió el ataque y detectó tres impactos en un portón y cinco vainas servidas. La mujer permanece internada con sus signos vitales estabilizados. Mientras tanto, efectivos de la Policía de Investigaciones comenzaban con las primeras tareas para dilucidar el hecho.

>> Leer más: San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello

De acuerdo con las primeras informaciones, Rocío fue atacada cuando llegó hasta la casa de una amiga o conocida. Esa persona declaró que cuando le abrió la puerta de su casa a Rocío aparecieron por detrás de la víctimas dos hombres, uno ellos con un arma de fuego que comenzó a efectuar disparos e hirió a Rocío.

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