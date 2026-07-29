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¿Kudelka piensa en irse de Newell's? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

El rumor sobre una posible ida del DT circuló fuerte en redes sociales, pero allegados al DT consultados por Ovación indicaron: "Está molesto, pero no se va"

Luis Castro

Por Luis Castro

29 de julio 2026 · 08:19hs
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Frank Kudelka prepara el equipo de cara a la presentación frente a Independiente y se quedó sin algunos jugadores por molestias.

LA CAPITAL/Leonardo Vincenti

Frank Kudelka prepara el equipo de cara a la presentación frente a Independiente y se quedó sin algunos jugadores por molestias.

La previa de la presentación de Newell's en Avellaneda frente a Independiente sufrió un sobresalto con la información que comenzó a circular de que Frank Kudelka estaría analizando la posibilidad de irse del Parque de la Independencia. Inmediatamente, desde el entorno del entrenador salieron a aclarar que el técnico leproso "se queda en el club" y que "confía en los jugadores" con los que cuenta en el plantel.

La Lepra transita días de cierta tranquilidad en lo deportivo por la victoria frente a Talleres y a la espera del encuentro de visitante que tendrá este jueves, a las 21.15, frente al Rojo (ESPN Premium). Pero esa misma "paz" se vio sacudida este martes por la noche cuando surgió la noticia desde Buenos Aires de que "Frank Darío Kudelka evalúa dar un paso al costado como DT de Newell's" por supuestas "diferencias a la hora de encarar el mercado de pases".

El entorno negó la chance de salida del DT

El dato se disparó con fuerza en las redes sociales, más aún en un momento de espera del segundo encuentro de la Lepra y con la mira puesta en el choque del domingo en el Coloso ante Boca. Y ante la consulta de Ovación, allegados al entrenador Rojinegro indicaron que "Darío no piensa salir de Newell's porque confía en los futbolistas que tiene", algo que ya había dejado en claro en la conferencia de prensa que brindó tras el triunfo ante los cordobeses.

>>Leer más: Frank Kudelka tras el triunfo en el debut: "Creo mucho en estos jugadores"

Lo que sí también dejaron en claro es que el técnico está con "una molestia" indisimulable con los directivos por la falta del arribo de refuerzos que solicitó. "Es consciente de que Newell's está en un momento complicado y no se reforzó como se esperaba. Con la victoria del arranque el tema no se solucionó. Todo lo contrario, necesita jugadores". A esto se suma que, en las últimas horas, se confirmó que para enfrentar a Independiente no contará por molestias con Jerónimo Gómez Mattar, Martín Ortega y Marcelo Esponda.

Kudelka habló de plantel acotado

Lo dicho a este diario por una voz cercana al conductor de la Lepra coincide con lo que venía expresando Kudelka y que repitió el fin de semana cuando declaró: "El triunfo me pone contento, pero no me tapa la realidad. Yo creo mucho en estos jugadores y por momentos superamos al rival. Tenemos un equipo que numéricamente es muy acotado".

>>Leer más: El "otro Messi" que pudo ser crack y no quiso: "El fútbol no era mi pasión"

El dato del análisis de una posible salida del DT no fue lanzado al azar, aunque el mismo sacudió al ámbito dirigencial, que indicó desconocer esa posibilidad de partida. Igualmente, de acuerdo a lo averiguado por este medio, "Darío no tiene pensado irse del club". Por ahora, sólo el tiempo aclarará la situación.

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