Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Stephen Ramos, jugador de las juveniles de Vélez, disputó sus primeros minutos con Argentina, que lo recibió tras la catástrofe de 2010 en su país

La selección argentina sub-17 continúa su preparación de cara al Mundial de Qatar , que se llevará a cabo entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre, de la mano de Diego Placente, quien este martes hizo debutar a Stephen “Kiki” Ramos, jugador de Vélez nacido en Haití que decidió representar a la Albiceleste .

El amistoso ante Ecuador, que terminó con triunfo 2-1 de Argentina , marcó un punto alto en la historia de este juvenil del Fortín, que comenzó a escribir su propio camino con la camiseta celeste y blanca.

Este joven extremo por la banda izquierda o centrodelantero se destacó en las inferiores velezanas y se ganó su primera convocatoria con las selecciones argentinas juveniles, lo que dio a conocer su camino de resiliencia hasta llegar a representar al país .

Stephen Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, capital de Haití , pero apenas unos meses después sufrió el terremoto del 12 de enero de 2010 , una de las catástrofes más significativas de la historia. Con apenas ocho meses de vida, fue adoptado por su familia actual en Argentina , por lo que se crió en el país y recibió la ciudadanía.

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Desde pequeño comenzó a mostrar su talento con la pelota y un vecino del barrio, hincha de Vélez, lo motivó a probarse para ingresar en las juveniles del club de Liniers, con apenas seis años. A partir de allí, escaló en las inferiores hasta llegar a la selección argentina sub-17 en este 2026.

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Actualmente, Ramos es una de las grandes promesas de la sexta división de Vélez, la cual dirige Héctor Manfredi. Debido a su gran potencia física y su velocidad, recibió el apodo de “Kiki” debido a sus comparaciones con el francés Kylian Mbappé.

La sub-17 de la selección argentina

En el amistoso ante Ecuador, además del debut de Ramos, anotaron los goles albicelestes otros dos jugadores de las inferiores de Vélez: Benjamín Vallejo y Facundo Salinas.

Los once titulares de Placente fueron: Valentín Reigia (Argentinos Juniors); Thiago Pérez (Huracán), Álvaro Güich (Central), Mateo Mendizabal (Banfield), Alex Cardozo (Lanús); Galo Escobar (River), Vallejo (Vélez), Marcos Ortiz (Belgrano), Juan Cruz Policella (Vélez); Salinas (Vélez) y Tobías Goytía (River).

Por otro lado, este jueves disputarán otro amistoso ante el mismo rival, también sin público ni prensa, con el objetivo de seguir ajustando detalles de cara a la Copa del Mundo sub-17 que se disputará en Qatar con 48 selecciones, donde Argentina integrará el Grupo C junto a Dinamarca, Mozambique y Australia.