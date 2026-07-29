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Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Stephen Ramos, jugador de las juveniles de Vélez, disputó sus primeros minutos con Argentina, que lo recibió tras la catástrofe de 2010 en su país

29 de julio 2026 · 14:29hs
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Stephen Kiki Ramos hizo su debut con la selección argentina sub-17.

Stephen "Kiki" Ramos hizo su debut con la selección argentina sub-17.

La selección argentina sub-17 continúa su preparación de cara al Mundial de Qatar, que se llevará a cabo entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre, de la mano de Diego Placente, quien este martes hizo debutar a Stephen “Kiki” Ramos, jugador de Vélez nacido en Haití que decidió representar a la Albiceleste.

El amistoso ante Ecuador, que terminó con triunfo 2-1 de Argentina, marcó un punto alto en la historia de este juvenil del Fortín, que comenzó a escribir su propio camino con la camiseta celeste y blanca.

Este joven extremo por la banda izquierda o centrodelantero se destacó en las inferiores velezanas y se ganó su primera convocatoria con las selecciones argentinas juveniles, lo que dio a conocer su camino de resiliencia hasta llegar a representar al país.

La historia de Stephen Ramos

Stephen Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, capital de Haití, pero apenas unos meses después sufrió el terremoto del 12 de enero de 2010, una de las catástrofes más significativas de la historia. Con apenas ocho meses de vida, fue adoptado por su familia actual en Argentina, por lo que se crió en el país y recibió la ciudadanía.

Desde pequeño comenzó a mostrar su talento con la pelota y un vecino del barrio, hincha de Vélez, lo motivó a probarse para ingresar en las juveniles del club de Liniers, con apenas seis años. A partir de allí, escaló en las inferiores hasta llegar a la selección argentina sub-17 en este 2026.

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Actualmente, Ramos es una de las grandes promesas de la sexta división de Vélez, la cual dirige Héctor Manfredi. Debido a su gran potencia física y su velocidad, recibió el apodo de “Kiki” debido a sus comparaciones con el francés Kylian Mbappé.

La sub-17 de la selección argentina

En el amistoso ante Ecuador, además del debut de Ramos, anotaron los goles albicelestes otros dos jugadores de las inferiores de Vélez: Benjamín Vallejo y Facundo Salinas.

Los once titulares de Placente fueron: Valentín Reigia (Argentinos Juniors); Thiago Pérez (Huracán), Álvaro Güich (Central), Mateo Mendizabal (Banfield), Alex Cardozo (Lanús); Galo Escobar (River), Vallejo (Vélez), Marcos Ortiz (Belgrano), Juan Cruz Policella (Vélez); Salinas (Vélez) y Tobías Goytía (River).

Por otro lado, este jueves disputarán otro amistoso ante el mismo rival, también sin público ni prensa, con el objetivo de seguir ajustando detalles de cara a la Copa del Mundo sub-17 que se disputará en Qatar con 48 selecciones, donde Argentina integrará el Grupo C junto a Dinamarca, Mozambique y Australia.

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