Alarma entre farmacéuticos porque la Anmat autoriza más medicamentos de venta libre

Desde el Colegio que nuclea a los profesionales de Rosario advierten que "no son inocuos". El listado de los fármacos que pueden conseguirse ahora sin indicación médica

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Cada vez son más los medicamentos de venta libre. Eso no significa que no tengan efectos adversos

La preocupación entre los farmacéuticos por el incremento de medicamentos que la Anmat viene "pasando" de recetados a venta libre crece a la par de la "liberación ". Este lunes, el organismo que autoriza y regula los fármacos a nivel nacional estableció la condición de venta libre para diez grupos de medicamentos que hasta ahora sólo podían adquirirse con receta médica. Además de los peligros de la automedicación , la posible falta de un seguimiento profesional y de control médico a la hora de consumir estas drogas, ahora los fármacos que aparecen en la nueva lista ya no tendrán descuentos con obras sociales o prepagas.

Carina Ianni, secretaria del Colegio de Farmacéuticos de Rosario , habló con La Capita l y se refirió a la reciente disposición de la Anmat: "Se han incorporado determinados principios activos a la categoría de venta libre, en concentraciones específicas, y esto pone de manifiesto la importancia de reforzar el uso responsable y racional de los medicamentos". El hecho de que sean de venta libre no implica que puedan tomarse sin límite o ante la sospecha de determinado cuadro .

"Si bien la reciente disposición de Anmat permite adquirir más medicamentos sin receta, esto no significa que sean inocuos ni que puedan utilizarse sin la debida orientación profesional", destacó Ianni.

"Todo medicamento puede producir efectos adversos, presentar contraindicaciones o generar interacciones con otros tratamientos si no se utiliza de manera adecuada", remarcó.

La farmacia como "lugar seguro"

En este contexto, mencionó la farmacéutica, "resulta fundamental que estos productos continúen dispensándose exclusivamente dentro del ámbito de la farmacia y con la intervención activa del farmacéutico, quien es el profesional capacitado para orientar al paciente sobre su uso correcto, verificar posibles contraindicaciones e interacciones, promover el cumplimiento de las dosis y detectar situaciones que requieran una consulta médica".

La interacción de medicamentos, sin control profesional, puede generar efectos graves en el organismo

La lista de los nuevos remedios sin receta

Trimebutina maleato 100 mg: se utiliza para trastornos gastrointestinales, especialmente espasmos y alteraciones de la motilidad intestinal.

Levocetirizina diclorhidrato 5 mg y 5 mg/ml: es un antialérgico/antihistamínico

Fexofenadina clorhidrato 60 mg, 120 mg y 6 mg/ml: otro antialérgico/antihistamínico

Dimenhidrinato 50 mg: es para las náuseas, vómitos y mareos asociados al movimiento.

Nafazolina clorhidrato + feniramina maleato (solución oftálmica): utilizada para irritación y alergia ocular

Olopatadina clorhidrato 0,1% y 0,2% (solución oftálmica): es para las alergias oculares o conjuntivitis alérgica

Carboximetilcisteína 5% (jarabe o solución oral): ayuda a fluidificar las secreciones respiratorias

Cloruro de aluminio hexahidratado 20% (loción tópica): es un antitranspirante muy potente que controla la sudoración excesiva

Carbonato de calcio + tintura de Árnica montana + nitrato de plata (polvo oral/tópico): es un cicatrizante y antiinflamatorio para lesiones en piel o mucosas

Ivermectina 0,5% (loción tópica): antiparasitario utilizado principalmente para el tratamiento de la pediculosis (piojos en la cabeza) en adultos y niños

Riesgos para la salud

"La automedicación, aun con medicamentos de venta libre, puede enmascarar síntomas de enfermedades importantes, retrasar diagnósticos, favorecer el uso inadecuado de los tratamientos y generar riesgos evitables para la salud", dijo la referente del Colegio de Farmacéuticos.

Asimismo, "es importante recordar que la farmacia no constituye únicamente un punto de expendio de medicamentos sino un establecimiento sanitario donde la dispensa va acompañada del asesoramiento profesional necesario para promover el uso seguro, eficaz y responsable de los medicamentos".

Por eso, los profesionales piden "reservar el rol sanitario del farmacéutico en la dispensa de los medicamentos de venta libre constituye una garantía para la protección de la salud pública. La información y orientación son necesarias para su correcta utilización".