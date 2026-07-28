Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Uno de los acusados recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión efectiva por ataques ocurridos durante recorridos en un colectivo urbano. El otro, familiar de la víctima, fue condenado a un año de ejecución condicional.

Parte de los abusos se realizaban en el final de línea de 3 de febrero y Paraná

Dos hombres fueron condenados este martes por abusar sexualmente de una niña entre mayo de 2022 y abril de 2023 en Rosario. Uno de ellos recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión efectiva, mientras que el otro fue sentenciado a un año de ejecución condicional.

El juicio oral se desarrolló en el Centro de Justicia Penal y estuvo a cargo de un tribunal presidido por el juez Carlos Gazza. La acusación fue sostenida por la fiscal Mariángeles Lagar, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual.

Brian B., de 35 años, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión efectiva como autor de abuso sexual simple. En cambio, fue absuelto de la acusación por abuso sexual con acceso carnal mediante la aplicación del principio de in dubio pro reo, que establece que una duda razonable debe resolverse en favor del acusado.

Según la Fiscalía, el hombre mantenía una relación de amistad con el padre de la víctima, quien dejaba a la niña bajo su cuidado para que lo acompañara durante los recorridos del colectivo urbano que conducía.

Los abusos consistieron en tocamientos y se producían cuando la unidad llegaba al final de su recorrido, en la zona de 3 de Febrero y Paraná. Los episodios se extendieron desde mayo de 2022 hasta abril de 2023.

En el mismo juicio, José Luis G., de 69 años, fue condenado a un año de prisión condicional por abuso sexual simple. Además, deberá cumplir reglas de conducta durante el mismo plazo.

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Al acusado se le atribuyeron ataques cometidos contra la misma niña en su domicilio y durante el mismo período. El hombre tenía con la víctima un vínculo familiar de segundo grado.

El padre de la niña, Juan David G., ya había sido condenado el 14 de enero de 2025 mediante un procedimiento abreviado a tres años de prisión efectiva.

En aquella causa fue declarado responsable de amenazas, abuso sexual simple agravado por el vínculo paterno y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la convivencia preexistente, además de amenazas coactivas.