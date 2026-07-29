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Realizarán en Timbúes una jornada especial por la Semana Mundial de la Lactancia Materna

Se desarrollará el martes 4 de agosto en el Centro de Salud Dr. Eduardo Gerbaix con charlas informativas para acompañar las etapas de desarrollo de los niños

29 de julio 2026 · 15:29hs
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La lactancia materna exclusiva es el mejor alimento para los niños hasta los seis meses.

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Un niño que reciba lactancia materna un mínimo de un año conseguirá con treinta años un cociente intelectual mayor.

Un niño que reciba lactancia materna un mínimo de un año conseguirá con treinta años un cociente intelectual mayor.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Comuna de Timbúes llevará adelante una jornada de capacitación y acompañamiento destinada a embarazadas, madres, padres, familias y a toda la comunidad interesada en promover una crianza saludable.

La actividad se desarrollará el próximo martes 4 de agosto en el Centro de Salud Dr. Eduardo Gerbaix, donde profesionales de la salud brindarán tres charlas informativas orientadas a acompañar las distintas etapas de la alimentación y el desarrollo de los niños.

Lactancia materna

La jornada comenzará a las 14 con la charla “Lactancia y primeros días del recién nacido”, a cargo de la médica María Amigone. Posteriormente, a las 15, se abordará el tema “Primeras comidas y lactancia materna”, con la participación de la médica Camila Amavet. Finalmente, a las 16 la médica Sabrina Lovagnini, disertará sobre “Herramientas para un destete respetuoso”. Cabe destacar que la puericultora, Ana Cabral, participará activamente de todas las charlas que se brindarán.

Un niño que reciba lactancia materna un mínimo de un año conseguirá con treinta años un cociente intelectual mayor.
Un niño que reciba lactancia materna un mínimo de un año conseguirá con treinta años un cociente intelectual mayor.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro, aprendizaje e intercambio, ofreciendo herramientas y conocimientos actualizados para fortalecer la lactancia materna, acompañar a las familias en los primeros años de vida y promover prácticas de crianza respetuosas.

Desde el gobierno comunal de Timbúes se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada gratuita, reafirmando el compromiso de seguir impulsando políticas públicas de promoción, prevención y cuidado integral de la salud materno-infantil.

>>Leer más: Timbúes invita a descubrir su historia a través de visitas guiadas por el Circuito Histórico del Casco Urbano

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