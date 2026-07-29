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El bono extraordinario de Newell's ante Boca, en cuotas y obligatorio: cómo pagarlo

Los leprosos que quieran asistir el domingo al Coloso deberán abonar esta "ayuda extraordinaria" para el club, en medio de un contexto de crisis económica

29 de julio 2026 · 12:03hs
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Los hinchas de Newells deberán pagar un bono para ingresar al Coloso este domingo.

Los hinchas de Newell's deberán pagar un bono para ingresar al Coloso este domingo.

Newell's confirmó el “bono extraordinario pago” que se implementará de manera obligatoria este domingo para ingresar al estadio Marcelo Bielsa en el partido ante Boca Juniors por la tercera fecha del torneo Clausura 2026. Los socios podrán adquirirlo “en hasta tres cuotas sin interés con todas las tarjetas y bancos”, señalaron desde el club.

En tanto, la Lepra aclaró que el trámite para abonar esta “ayuda extraordinaria” se podrá realizar “de manera 100% online desde el portal de socios o de forma presencial en la oficina de Atención al Socio, de lunes a viernes de 10 a 18 y el sábado de 9 a 13”.

Sabemos que el contexto económico representa un desafío para todos. También para Newell's, que necesita seguir generando recursos para sostener su crecimiento y continuar invirtiendo en obras e infraestructura”, comenzó el comunicado oficial del club en su página web oficial.

Al respecto, la institución del parque Independencia aclaró que este bono será exclusivamente para quienes asistan al Coloso en el partido frente a Boca y que el club implementará el bono “con la convicción de contar, una vez más, con el compromiso y el sentido de pertenencia que siempre distinguieron al pueblo leproso”.

Bono para Newell's vs. Boca

Por eso, informaron que “el valor del bono será de 30 mil pesos” y contará con “la posibilidad de abonarlo en hasta tres cuotas sin interés, con todas las tarjetas y bancos”, pero que “la opción de pago en cuotas estará disponible hasta el 2 de agosto”.

>> Leer más: Independiente vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

A su vez, agregaron la posibilidad de que “quienes deseen realizar un aporte mayor de manera voluntaria” contarán con las siguientes opciones: 60 mil pesos en hasta seis cuotas sin interés o 120 mil pesos en hasta doce cuotas sin interés.

Por otro lado, señalaron que “se aplicará un 50% de descuento sobre cualquiera de los montos elegidos” para los socios menores de 17 años, los vitalicios mayores de 58 años y los socios con discapacidad. De la misma manera, destacaron que “esta medida está contemplada en el Estatuto y prevista en el presupuesto anual aprobado por la Asamblea”, por lo que insistieron en que “la totalidad de lo recaudado será destinado a la realización de obras de infraestructura para seguir fortaleciendo el patrimonio de la institución”.

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