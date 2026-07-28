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Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha

La embarcación realizaba una excursión en el sector brasileño cuando se dio vuelta en el río Iguazú. La víctima era un visitante de Holanda, de 26 años, que viajaba con su familia. Otros dos turistas fueron trasladados a un hospital.

28 de julio 2026 · 16:08hs
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Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha

Un turista neerlandés de 26 años murió este martes luego de que una lancha volcara durante una excursión en el sector brasileño de las Cataratas del Iguazú. El accidente ocurrió alrededor de las 12.20 en el río Iguazú, a la altura de la ciudad de Foz do Iguaçu.

La embarcación pertenecía a la empresa Macuco Safari y trasladaba a seis turistas de Países Bajos en uno de los tradicionales recorridos que permiten aproximarse a los saltos. Por causas que todavía se investigan, la lancha se dio vuelta mientras navegaba dentro del Parque Nacional do Iguaçu.

La víctima se encontraba de viaje junto con integrantes de su familia. Su fallecimiento fue confirmado por el gerente de la empresa a la cadena RPC, filial de TV Globo en el estado brasileño de Paraná.

Después del vuelco se desplegó un operativo de búsqueda y rescate del que participaron efectivos del Cuerpo de Bomberos de Foz do Iguaçu, trabajadores del parque, personal de Macuco Safari y agentes de la Armada de Brasil.

Los rescatistas lograron asistir a los ocupantes de la embarcación, aunque el joven de 26 años murió. Otros dos turistas neerlandeses fueron trasladados al Hospital Municipal Padre Germano Lauck, en Foz do Iguaçu.

Uno de los pacientes es un hombre de 49 años que, de acuerdo con la información difundida por medios brasileños, permanecía consciente, orientado y respiraba sin asistencia. El otro es su yerno, quien no necesitó atención médica, aunque quedó en observación.

Investigan las causas del vuelco

La investigación quedó a cargo de la Capitanía Fluvial del Río Paraná, dependiente de la Armada brasileña. El organismo deberá reconstruir cómo se produjo el accidente, determinar las causas del vuelco y establecer si existieron responsabilidades vinculadas con la navegación o las condiciones de seguridad de la excursión.

Personal de la Armada se trasladó hasta el lugar para colaborar con el operativo, realizar las primeras evaluaciones y supervisar las medidas adoptadas por los equipos de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente qué provocó que la embarcación se diera vuelta.

Macuco Safari suspendió las excursiones

Luego del accidente, Macuco Safari anunció la suspensión temporal de sus actividades mientras avanzan las pericias.

La compañía realiza recorridos de ecoturismo dentro del Parque Nacional do Iguaçu, que incluyen senderos por la Mata Atlántica y paseos en lancha hasta las inmediaciones de las Cataratas.

La empresa informó que las personas que ya habían comprado entradas podrán solicitar la devolución del dinero o reprogramar la excursión para otra fecha.

El vuelco ocurrió pocos días después de que la zona turística atravesara un período de elevado caudal. El jueves 23, un sector de los senderos había sido cerrado debido a que el volumen de agua alcanzó los 9,1 millones de litros por segundo, unas seis veces por encima del promedio.

No obstante, las autoridades brasileñas no establecieron hasta ahora ninguna relación entre aquel aumento del caudal y el accidente ocurrido este martes.

Los antecedentes de accidentes en las Cataratas

El episodio volvió a poner el foco sobre la seguridad de las excursiones náuticas que se realizan en el río Iguazú.

En septiembre de 1999, dos embarcaciones de Macuco Safari chocaron durante una maniobra y una de ellas terminó volcada. El accidente dejó siete muertos: seis turistas extranjeros y el conductor de la lancha.

La investigación posterior analizó las maniobras realizadas por las embarcaciones, las condiciones de seguridad y el equipamiento utilizado durante los recorridos.

En marzo de 2011 también se produjo un accidente durante una excursión náutica, aunque en el sector argentino de las Cataratas. Una embarcación volcó durante el paseo y murieron dos turistas estadounidenses. Después del hecho, se realizaron peritajes y las excursiones fueron suspendidas temporalmente.

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