La Fifa levantó la inhibición a Newell's por la deuda que tenía con un delantero uruguayo

El futbolista había llevado el reclamo al organismo internacional. El levantamiento de la restricción para incorporar jugadores es solo aplicable a este caso.

Guillermo May celebra uno de los pocos goles que marcó para Newell's durante su estadía en el Parque.ç

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) levantó la inhibición que pesaba sobre Newell's para incorporar jugadores del mercado nacional o internacional debido a la deuda que mantenía con un futbolista uruguayo que jugó en el club en 2024.

El organismo informó este miércoles el cierre definitivo del expediente que había abierto a pedido del jugador Guillermo May. El levantamiento de la inhibición es válido únicamente para el proceso iniciado por el delantero uruguayo.

El levantamiento de la inhibición ya fue comunicado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por lo que el caso May ya no es un impedimento para que el club del Parque pueda incorporar jugadores.

El caso Guillermo May

May llegó a Newell's a mediados de 2023 proveniente de Danubio. Su paso por el club rosarino fue breve y a mediados de 2024 el delantero se mudó al fútbol neocelandés. Sin embargo, como Newell's le debía 286.000 dólares, el futbolista denunció al club ante la Fifa.

El caso terminó en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que falló a favor de May. Por esa razón, la Fifa inhibió a Newell's, una medida que se fue actualizando en la medida que pasó el tiempo y el club no cumplía.

La cifra de la deuda también se actualizó y a fines de 2025 ya rondaba los 450.000 dólares, por los intereses. Ahora finalmente Newell's la saldó y esa es la razón por la que la Fifa levantó la restricción para incorporar refuerzos.