Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años

La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por los padres del adolescente frente a la negativa de la empresa a afrontar los costos

El fallo que ordena cubrir el tratamiento de crecimiento a un chico de 13 años se firmó en los Tribunales Federales de Rosario

La Justicia Federal falló a favor de un chico de 13 años con problemas de hormonas de crecimiento y le ordenó a una obra social de los empresarios de remises y a una prepaga que cubra de manera urgente el tratamiento que debe enfrentar el menor, que tiene un costo estimado en más de 10 millones de pesos mensuales.

Luciano Tamous, abogado de la Asociación Prácticas Ciudadanas que patrocinó a la familia reclamante, explicó que la obra social no solo retaceaba el medicamento sino que incumplió mandatos judiciales que le imponían esa obligación. Ahora, mediante el fallo del Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad, a cargo Natalia Martínz, se le ordenó a la entidad de salud que cubra el tratamiento de manera urgente.

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de LT8, Tamous contó que “la presentación judicial surgió porque la madre del menor ya no tenía forma de reclamar ante la Obra Social de la Cámara de Empresarios de Agencias de Remises de la República Argentina (Osceara), de la que mucha gente habrá recibido ofertas para asociarse y tener los servicios de esa institución. La madre estaba cansada de pedir por favor de le den a su hijo la medicación, porque el chico tenía serios problemas de crecimiento”.

El abogado subrayó que “en un principio desde la obra social se le retaceó la medicación. Después, Osceara se la reconoció, pero al cabo de un par de meses se le retiró el tratamiento. Eso causó un trastorno en la salud del menor, porque el tratamiento no podía ser interrumpido”.

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El abogado de la Asociación de Prácticas Ciudadanas explicó que “después de mucho tiempo de intentar que en la obra social le dieran ese medicamento, iniciamos una acción de amparo judicial, con una medida cautelar porque no se podía seguir esperando y la situación ameritaba un pronunciamiento anterior a la sentencia de fondo, que hubiese demorado más tiempo. Entonces, estando acreditado los extremos para que se diese la cautelar, la jueza ordenó a través de una medida cautelar que se le otorgue la medicación”.

“Eso no se concretó, los demandados no comparecían en el expediente, se les aplicaron sanciones. Tuvimos que hacer una presentación en la Justicia Criminal por la posible comisión del delito de abandono de persona y por desobedecer o desafiar a una orden judicial”, agregó Tamous.

Cuánto cuesta el tratamiento

El abogado reveló que el medicamento en cuestión tiene un valor que supera “los diez millones de pesos mensuales. Se trata de un remedio muy costoso y muy solicitado por niños que tienen problemas de crecimiento. Se trata de una sustancia u hormona que estos niños no tienen y eso les impide el crecimiento”.

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“El diagnóstico para recibir este medicamento es rápido, se hace a través de las muñecas, donde se ve la formación ósea, y con una serie de análisis se determina la carencia de esta sustancia en el cuerpo. Es fundamental que ese fármaco se aplique lo antes posible porque después del momento de crecimiento ya no surte efecto”, sintetizó.