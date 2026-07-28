Fátima Flórez viajó a Perú para la asunción de Keiko Fujimori y reavivó los rumores de reconciliación con Milei

Em un cruce de agendas, el mandatario argentino también se encuentra en la capital peruana para participar de la ceremonia de asunción de Fujimori

La presencia de Fátima Flórez en Lima volvió a poner el foco sobre una posible reconciliación con Javier Milei . La actriz viajó a Perú para asistir a la asunción presidencial de Keiko Fujimori, quien este lunes juró como nueva mandataria del país, y su llegada coincidió con la visita oficial que el jefe de Estado argentino realizó para participar de la ceremonia.

Lo cierto es que en los últimos días resurgieron las versiones sobre un posible acercamiento entre Milei y su expareja, luego de que trascendieran supuestos encuentros privados en la Quinta de Olivos. Ahora, la coincidencia de ambos en la capital peruana no hizo más que alimentar las especulaciones.

Sin embargo, desde el gobierno aclararon que Flórez no integró la comitiva oficial que acompañó al presidente. Según informó la Casa Rosada, la artista viajó por una invitación personal de Keiko Fujimori para asistir a los actos de investidura.

Invitada por Fujimori

De hecho, la propia imitadora ya había anticipado su presencia en el país vecino. "Voy a Perú invitada por mi amiga la presidenta Keiko Fujimori", expresó días previos al viaje, al tiempo que reveló que tenía previsto sorprender a la flamante mandataria con una de sus imitaciones durante su estadía.

Una vez instalada en Lima, Flórez compartió en sus redes sociales una fotografía desde Lima que no tardó en viralizarse. "Hola Perú", escribió la actriz en una historia en Instagram.

Aunque ni la actriz ni el jefe de Estado confirmaron un reencuentro sentimental, la coincidencia en la agenda de ambos reavivó las especulaciones. Consultada distintos medios de comunicación, la humorista evitó dar precisiones sobre su relación con el mandatario y se limitó a hablar de su participación en la ceremonia organizada por Fujimori.

Rumores de reconciliación

El periodista Ángel de Brito afirmó el viernes pasado que la pareja se reconcilió hace varios meses y mantuvo varios encuentros durante ese período.

El anuncio del conductor de "LAM" hizo mucho ruido por el antecedente de una actividad a la que ambos coincidieron recientemente. A principios de mes, ambos protagonistas asistieron a la celebración de la independencia de Estados Unidos y la bailarina tuvo un rol fundamental en el evento.

Según explicó De Brito, el líder de La Libertad Avanza (LLA) y la humorista empezaron a verse tras haber tenido una relación que concluyó en abril de 2024. "Están reconciliados. Me lo van a negar, sobre todo una de las partes", manifestó.

El periodista sostuvo que la relación se reanudó hace seis meses. Al respecto, precisó: "Tuvieron encuentros, no sé de qué tipo, en la casa de Olivos". El conductor aseguró que Florez fue "varios fines de semana" a la quinta presidencial, al norte de la ciudad de Buenos Aires. "Evidentemente, desde el verano volvieron", acotó.

El presentador televisivo sostuvo que "la relación volvió a tomar su rumbo" y se mostró convencido de que Milei ya no está solo. En este sentido, manifestó: "Tenemos primera dama, señores".