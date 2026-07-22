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Un organismo rival de la Fifa premió a Lionel Messi como el mejor del Mundial

La IFFHS destacó la actuación del capitán argentino, mientras que la federación premió a Rodri, campeón del mundo con España

22 de julio 2026 · 10:21hs
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La IFFHS incluyó a Messi en su equipo ideal del Mundial 2026. Integra el tridente ofensivo junto a Mbappé y Lamine Yamal.

La IFFHS incluyó a Messi en su equipo ideal del Mundial 2026. Integra el tridente ofensivo junto a Mbappé y Lamine Yamal.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), entidad especializada en registros y estadísticas del fútbol mundial, distinguió a Lionel Messi como el mejor futbolista del Mundial 2026, en una decisión diferente a la adoptada por la Fifa, que había premiado al español Rodri.

El organismo fundado por el alemán Alfredo W. Pöge consideró que el capitán de la selección argentina fue el jugador más sobresaliente del certamen disputado en Estados Unidos, Canadá y México, con un "veredicto inequívoco".

A sus 39 años, el delantero de Inter Miami completó una destacada actuación con ocho partidos, ocho goles y cuatro asistencias, además de un promedio de 8,33 de calificación. Su rendimiento lo ubicó por encima de figuras como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Jude Bellingham y Erling Haaland.

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El nivel mostrado por Messi sorprendió incluso por el contexto en el que llegó a la Copa del Mundo, ya que actualmente compite en una liga alejada de la élite europea y afrontó el torneo en la etapa final de su carrera.

El liderazgo de Messi

La IFFHS también remarcó la influencia del capitán argentino en la campaña del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Gracias a su liderazgo y aporte futbolístico, la Albiceleste alcanzó una nueva final mundialista, aunque terminó cayendo por 1-0 frente a España y no pudo retener el título conseguido en Qatar 2022.

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En cambio, la Fifa eligió como mejor jugador del torneo a Rodri, mediocampista de Manchester City, al considerar que fue una pieza clave en el funcionamiento del seleccionado español campeón del mundo.

Además, la IFFHS dio a conocer su equipo ideal del Mundial 2026, en el que Messi integra el tridente ofensivo junto a Mbappé y Lamine Yamal. En ese once ideal no figura Rodri, ya que el mediocampo quedó conformado por Jude Bellingham, Michael Olise y Ousmane Dembélé.

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