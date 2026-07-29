El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que, por estas horas, están enviando toda la información a la Fiscalía. Se trata de un chofer de la línea 102

El hombre que vivía en la calle fue atropellado en la dársena de colectivos de La Siberia

El fatal episodio sucedió anoche en la dársena de colectivos de La Siberia

La Municipalidad de Rosario identificó este miércoles a la mañana al colectivero que embistió y mató a un hombre en situación de calle en la dársena para ómnibus ubicada en La Siberia .

Fuentes oficiales indicaron que se trata de un chofer de la línea 102 y que los funcionarios del área de Movilidad ya estaban enviando toda la información a la Fiscalía que interviene en el caso, a cargo de Valeria Piazza Iglesias.

"Se puso la unidad y todo lo que haga falta a disposición de Fiscalía. Estamos contestando el oficio judicial" , remarcaron voceros de la Municipalidad.

El trágico siniestro sucedió anoche. Un hombre de 66 años que vivía en la calle murió tras ser arrollado por un colectivo del transporte urbano de pasajeros cuando, según declararon algunos testigos se encontraba cerca de la dársena de colectivos situada en el Centro Universitario de Rosario (La Siberia), en Beruti entre La Paz y Riobamba.

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La víctima fue identificada como José Francisco Melgar Deublando, un hombre de nacionalidad uruguaya que estaba en situación de calle y que concurría en forma asidua al Refugio Sol de Noche, situado justamente enfrente del lugar donde fue atropellado.

José Francisco fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez con código rojo, es decir con riesgo de perder la vida. Había sufrido lesiones muy graves: fractura expuesta de una pierna y aplastamiento de la otra. Sobre la medianoche, las autoridades confirmaron su decesos.

A partir de ese momento comenzó a tramitar la causa judicial por homicidio culposo y se pusieron en marcha todos los mecanismos para tratar de establecer fehacientemente lo sucedido. La Municipalidad, a través de sus registros, logró detectar al chofer que ya fue notificado de la situación y quedará a disposición de la Fiscalía.