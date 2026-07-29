La Capital | La Ciudad | colectivero

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que, por estas horas, están enviando toda la información a la Fiscalía. Se trata de un chofer de la línea 102

29 de julio 2026 · 10:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
El fatal episodio sucedió anoche en la dársena de colectivos de La Siberia

Foto: La Capital / Archivo

El fatal episodio sucedió anoche en la dársena de colectivos de La Siberia
El hombre que vivía en la calle fue atropellado en la dársena de colectivos de La Siberia

Foto: La Capital / Archivo

El hombre que vivía en la calle fue atropellado en la dársena de colectivos de La Siberia

La Municipalidad de Rosario identificó este miércoles a la mañana al colectivero que embistió y mató a un hombre en situación de calle en la dársena para ómnibus ubicada en La Siberia.

Fuentes oficiales indicaron que se trata de un chofer de la línea 102 y que los funcionarios del área de Movilidad ya estaban enviando toda la información a la Fiscalía que interviene en el caso, a cargo de Valeria Piazza Iglesias.

"Se puso la unidad y todo lo que haga falta a disposición de Fiscalía. Estamos contestando el oficio judicial", remarcaron voceros de la Municipalidad.

Cómo se produjo el incidente en La Siberia

El trágico siniestro sucedió anoche. Un hombre de 66 años que vivía en la calle murió tras ser arrollado por un colectivo del transporte urbano de pasajeros cuando, según declararon algunos testigos se encontraba cerca de la dársena de colectivos situada en el Centro Universitario de Rosario (La Siberia), en Beruti entre La Paz y Riobamba.

>> Leer más: Un hombre que vivía en la calle murió al ser atropellado por un colectivo en La Siberia

La víctima fue identificada como José Francisco Melgar Deublando, un hombre de nacionalidad uruguaya que estaba en situación de calle y que concurría en forma asidua al Refugio Sol de Noche, situado justamente enfrente del lugar donde fue atropellado.

José Francisco fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez con código rojo, es decir con riesgo de perder la vida. Había sufrido lesiones muy graves: fractura expuesta de una pierna y aplastamiento de la otra. Sobre la medianoche, las autoridades confirmaron su decesos.

A partir de ese momento comenzó a tramitar la causa judicial por homicidio culposo y se pusieron en marcha todos los mecanismos para tratar de establecer fehacientemente lo sucedido. La Municipalidad, a través de sus registros, logró detectar al chofer que ya fue notificado de la situación y quedará a disposición de la Fiscalía.

Noticias relacionadas
Más persianas bajas. La peatonal Córdoba tiene un récord de locales vacíos

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

Vuelve Rosario Outlet con precios promocionales

Rosario Outlet: desde hoy se consiguen prendas desde $3.000 en la ex Rural

La UTA lanzó un paro de coelctivos.

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

El hombre que vivía en la calle fue atropellado en la dársena de colectivos de La Siberia

Un hombre que vivía en la calle murió al ser atropellado por un colectivo en La Siberia

Ver comentarios

Las más leídas

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Newells suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Newell's suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Lo último

Misterio: encontraron una vaca muerta flotando frente a un shopping

Misterio: encontraron una vaca muerta flotando frente a un shopping

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Independiente vs. Newells por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Independiente vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

La vacancia comercial en Rosario subió al 12,5%. Calle San Luis también alcanzó su peor registro histórico. Cocir vincula el fenómeno con la caída del consumo y la crisis del rubro textil

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

Por Nachi Saieg
El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle
La Ciudad

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Misterio: encontraron una vaca muerta flotando frente a un shopping
La Región

Misterio: encontraron una vaca muerta flotando frente a un shopping

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado
policiales

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno
La Ciudad

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Newells suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Newell's suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha

Ovación
Tras el debate, la Fifa salió a respaldar la expulsión de Embolo ante la selección argentina
Ovación

Tras el debate, la Fifa salió a respaldar la expulsión de Embolo ante la selección argentina

Tras el debate, la Fifa salió a respaldar la expulsión de Embolo ante la selección argentina

Tras el debate, la Fifa salió a respaldar la expulsión de Embolo ante la selección argentina

Facundo Mallo y su gol anulado: En el momento, pensé que se debería haber convalidado

Facundo Mallo y su gol anulado: "En el momento, pensé que se debería haber convalidado"

¿Kuldeka piensa en irse de Newells? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

¿Kuldeka piensa en irse de Newell's? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

Policiales
Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado
policiales

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado

Una mujer de 32 años fue baleada por encapuchados en San Lorenzo

Una mujer de 32 años fue baleada por encapuchados en San Lorenzo

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero

Condenado por prestar el auto para un golpe en el que mataron a un policía

Condenado por prestar el auto para un golpe en el que mataron a un policía

La Ciudad
El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle
La Ciudad

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

Condenado por prestar el auto para un golpe en el que mataron a un policía
Policiales

Condenado por prestar el auto para un golpe en el que mataron a un policía

Mudarán la pelota gigante del Parque a la Bandera al Museo del Deporte
La Ciudad

Mudarán la pelota gigante del Parque a la Bandera al Museo del Deporte

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha
Información General

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha

Polémica por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal
Policiales

Polémica por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel
La Ciudad

Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario
Policiales

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Dos expolicías presos por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra
Policiales

Dos expolicías presos por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

Los trabajadores de Nueva Cotar buscan convertirse en dueños de la planta

Por Patricia Martino
Economía

Los trabajadores de Nueva Cotar buscan convertirse en dueños de la planta

Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años
La ciudad

Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero
Policiales

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

Fátima Flórez viajó a Perú para la asunción de Keiko Fujimori y reavivó rumores de reconciliación con Milei

Fátima Flórez viajó a Perú para la asunción de Keiko Fujimori y reavivó rumores de reconciliación con Milei

La industria no logra recuperarse y los problemas laborales se intensifican
Economía

La industria no logra recuperarse y los problemas laborales se intensifican

Paritarias: la provincia firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo
La Ciudad

Paritarias: la provincia firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo

Revocan fallo de la jueza que había anulado una detención por flagrancia virtual
Política

Revocan fallo de la jueza que había anulado una detención por "flagrancia virtual"

El Hospital Vilela transformó la espera de niños con cáncer: arte, juegos y diseño
La Ciudad

El Hospital Vilela transformó la espera de niños con cáncer: arte, juegos y diseño

Lechuga contaminada en EE.UU.: ¿puede producirse un brote de Cyclospora acá?
Salud

Lechuga contaminada en EE.UU.: ¿puede producirse un brote de Cyclospora acá?

Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo
Política

Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo

A mover el bote: empresa local impulsa la producción de biodiesel para barcos
Economía

A mover el bote: empresa local impulsa la producción de biodiesel para barcos

Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar