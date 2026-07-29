Salió la lista de convocados en Newell's, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

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Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero
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Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha
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Polémica por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal