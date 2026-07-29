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Salió la lista de convocados en Newell's, con tres ausencias confirmadas y más juveniles

El equipo de Kudelka enfrenta este jueves a Independiente en Avellaneda, por la segunda fecha del torneo Clausura

29 de julio 2026 · 16:02hs
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Oscar Salomón se lesionó durante la pretemporada y recién ahora entra en la consideración del técnico de Newells

Oscar Salomón se lesionó durante la pretemporada y recién ahora entra en la consideración del técnico de Newell's, Frank Kudelka.

Newell's visitará a Independiente este jueves a las 21.15, por la segunda fecha del torneo Clausura. El equipo de Frank Kudelka viene de vencer a Talleres por 1 a 0 en el Coloso, mientras que el Rojo dio el batacazo en La Plata al vencer por 2 a 0 a Estudiantes.

En medio de rumores sobre el enojo de Kudelka con los directivos rojinegros por la política sobre la incorporación de refuerzos, el entrenador dio a conocer la nómina de futbolistas convocados para jugar en Avellaneda.

En la lista aparecen el zaguero Oscar Salomón, el marcador lateral derecho Tomás Viola y el volante Mateo Villalba. Quienes no están son Martín Ortega, Jerónimo Gómez Mattar y Marcelo Esponda, todos lesionados.

Leer más: ¿Kudelka piensa en irse de Newell's? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

Sin parte médico sobre los lesionados

Newell's no dio a conocer el parte médico de los lesionados. Sin embargo, era un hecho que Kudelka se vería forzado a dejar afuera a Ortega, Gómez Mattar y Esponda y reemplazarlos en la lista de convocados por otros jugadores.

Lo que por ahora no se sabe es qué equipo imagina el técnico para enfrentar a Independiente en Avellaneda. Una posibilidad es que simplemente cambie nombres para sustituir a los lesionados, y otra es que mueva piezas o realice modificaciones tácticas. Se sabrá cuando de la formación del equipo, un rato antes del partido con el Rojo.

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Frank Kudelka podrá contar con Facundo Guch, un valor clave, muy importante en la creación y el juego ofensivo de Newells.

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