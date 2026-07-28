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Polémica en la Justicia local por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Una jueza se apartó del tribunal al trascender que ya había intervenido en la sentencia en un procedimiento abreviado a otros miembros de la organización

28 de julio 2026 · 17:19hs
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Polémica en la Justicia rosarina por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal.

Polémica en la Justicia rosarina por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal.

Un juicio oral de considerable relevancia pública tuvo que ser suspendido en medio de una polémica por una desprolijidad en su organización. El debate que tiene como acusado a Jonatan Almada, señalado como organizador de una banda criminal ligada a Los Monos, se interrumpió este martes porque una de las juezas que integraba el tribunal ya había dictado sentencia a otros miembros de la misma estructura en un procedimiento abreviado.

La jueza Lorenna Aronne decidió apartarse del juicio iniciado el 20 de julio pasado, debate que iba a extenderse hasta el 4 de agosto con decenas de testigos de los cuales varios ya habían declarado. La audiencia prevista para este martes se suspendió y todavía no se sabe qué pasara con el juicio.

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La investigación expone parte del funcionamiento de una banda criminal relacionada a varios homicidios entre los años 2021 y 2023. El acusado es el único integrante que llegó a debate oral y para quien la Fiscalía había pedido una condena de 40 años de prisión. Anteriormente otras 36 personas vinculadas a la banda habían acordado penas menores en procedimientos abreviados.

Suspensión del juicio

El contratiempo conocido este martes está relacionado a un episodio fortuito ocurrido en la audiencia del lunes. El fiscal acusador, Pablo Socca, leyó como parte de la prueba documental las condenas anteriores a otros miembros de la organización. En ese marco mencionó a las juezas que habían homologado uno de los procedimientos abreviados, entre ellas a la jueza Lorena Aronne, parte del tribunal que desde hace una semana juzga a Jonatan Almada.

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La defensora pública Flavia Renzi, que tomó la representación de Almada antes del juicio, fue quien alertó la desprolijidad sobre la que no había reparado otros defensores que asistieron al acusado desde noviembre pasado. En ese marco pidió la suspensión de la audiencia alegando posibles afectaciones a "garantías constitucionales en orden a la imparcialidad del juzgador". Así, este martes Aronne se anticipó a una eventual recusación y al inicio de la audiencia comunicó la decisión de apartarse del tribunal.

La novedad precipitó las molestias por la suspensión de un juicio cuya audiencia preliminar se había llevado a cabo en noviembre de 2025. La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) quedó en el centro de las críticas incluso por parte de la propia jueza Aronne, que dejó constancia "de las falencias advertidas en la gestión y organización del presente debate".

Polémica y críticas

Aronne sostuvo que su apartamiento impacta no solo en la situación procesal del acusado y su derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sino también sobre los derechos e intereses de las víctimas. Además reparó en "un dispendio de actividad jurisdiccional que resulta especialmente gravoso en un contexto de recursos humanos y materiales limitados".

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La jueza argumentó que, previo al inicio del debate, pidió a la asistente de juicio de la OGJ que informara si había intervenido en algún procedimiento abreviado correspondiente a la causa principal. La respuesta fue que no.

Asimismo la magistrada destacó que esa observación "no procura atribuir responsabilidades individuales" sino a la "necesidad institucional de dejar debidamente documentadas las deficiencias advertidas en los mecanismos de gestión del proceso".

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