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Quedaron presos dos expolicías acusados por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

El cuerpo de la víctima está desaparecido desde enero pero la semana pasada los exagentes, que son padre e hijo, fueron detenidos como autores del crimen

28 de julio 2026 · 16:36hs
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Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detuvieron a dos expolicías.

Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detuvieron a dos expolicías.

Dos expolicías de Rosario, que son padre e hijo, quedaron en prisión preventiva al ser imputados como autores del crimen de Lisandro Saavedra. La víctima tenía 24 años, había sido visto con vida por última vez en enero y la semana pasada la Fiscalía confirmó que fue asesinado y su cuerpo permanece desaparecido.

En una audiencia realizada este martes la fiscal Agustina Eiris imputó por homicidio simple al policía exonerado Cristian Bascoy y a su padre Pedro Bascoy, agente retirado. El juez Aldo Bilbao Benítez confirmó que los dos quedarán en prisión preventiva por el plazo de ley.

>> Leer más: Familiares de un joven desaparecido desde enero en Rosario dicen que fue asesinado e involucran a policías

La trama de la desaparición y asesinato de Lisandro "Fido" Saavedra expuesta en la audiencia coincide con lo que un hermano de la víctima había denunciado dos semanas atrás. Los agentes involucrados lo mataron como represalia por dos robos cometidos por Saavedra en la vivienda de los acusados.

Asesinato y desaparición

La fiscal Eiris sostuvo que el asesinato ocurrió entre el 20 y el 21 de enero pasado por la tarde en una casa de pasillo de Rivarola al 7400. Allí, indicó la acusadora, Cristian Bascoy solía recidir y estaba haciendo trabajos de refacción. Aquella tarde hizo ingresar a Lisandro Saavedra y un amigo con el pretexto de hacer una "changa" pero todo fue parte de una emboscada.

>> Leer más: Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Una vez dentro de la vivienda Bascoy hijo atacó a golpes a Saavedra y luego lo tomó del cuello mientras continuó pegándole. Luego de un breve forcejeó el joven agredido se desplomó ya sin vida.

Todo esto fue presenciado además por Pedro Bascoy, quien colaboró con su hijo en hacer desaparecer el cuerpo de la víctima que todavía no fue hallado. La fiscal contextualizó el ataque como una represalia tomada por los imputados al considerar que Saavedra había robado en esa propiedad en dos ocasiones.

La denuncia del hermano del joven asesinado

Ante la falta de novedades y avances en la causa por la desaparición de Fido Saavedra, mediados de mes uno de sus hermanos hizo público un video en el que denunció a los ahora imputados. En esa grabación aseguró tener pruebas para sostener que el joven había sido asesinado y su cuerpo enterrado luego de haber estado involucrado en un robo a la casa de efectivos de la policía.

En la publicación hecha en Facebook, Javier Saavedra aseguró que, pocos días antes de desaparecer, su hermano y otro joven "se metieron a robar a la casa de unos policías". "Robaron dos o tres boludeces y descartaron las cosas. Los policías que vivían en esa casa querían recuperar las cosas, se enteraron quiénes fueron y dieron con ellos dos", agregó.

>> Leer más: Desaparecidos y asesinados: los casos de jóvenes que encienden una alarma en el Gran Rosario

En ese marco sostuvo que el otro joven que participó del robo se llama Gianfranco y su padre es vecino de los policías. "¿Qué hicieron? Lo entregaron a Fido. Se lo habrán llevado a hacer una changuita de albañilería que hacía con esa gente, lo habrán llevado engañado porque mi hermano no es ningún boludo", especuló el joven.

"Se lo entregaron a los policías y ellos lo asesinaron a mi hermano", aseguró entonces Javier. "Lo tienen enterrado. Puede ser que esté en tres puntos: Pérez, una casa por Rivarola o en algún pueblo cerca de Totoras", indicó sobre el presunto paradero del cuerpo de su hermano.

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