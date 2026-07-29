La Capital | Ovación | Fifa

Tras el debate, la Fifa salió a respaldar la expulsión de Embolo ante la selección argentina

La federación negó que hubiera existido un error del árbitro o del VAR y aseguró que la Ifab validó la interpretación utilizada. La polémica se originó por una lectura parcial de una circular reglamentaria

29 de julio 2026 · 10:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Embolo en el momento en que se fue expulsado en el encuentro ante Argentina.

Embolo en el momento en que se fue expulsado en el encuentro ante Argentina.

La Fifa aclaró en las últimas horas que Breel Embolo estuvo correctamente expulsado en el partido entre Suiza y la selección argentina en Kansas City, durante los cuartos de final del Mundial 2026, y desestimó la interpretación que señalaba una aplicación indebida del VAR en la segunda tarjeta amarilla recibida por el delantero suizo.

La controversia comenzó después de que L’Équipe relacionara una circular de la International Football Association Board con la jugada ocurrida durante el encuentro que Argentina ganó por 3-1 en tiempo suplementario.

A los 27' del segundo tiempo, con el partido igualado 1-1, el árbitro portugués João Pinheiro amonestó inicialmente a Leandro Paredes por una supuesta infracción sobre Embolo. Sin embargo, tras la intervención del VAR se comprobó que el argentino no había cometido la falta y que el atacante suizo había simulado el contacto.

Pinheiro anuló la tarjeta de Paredes y amonestó a Embolo, quien ya tenía una amarilla y debió abandonar el campo de juego tras ser expulsado por doble amarilla. La decisión dejó a Suiza con diez futbolistas y Argentina convirtió dos tantos durante el alargue para clasificarse a las semifinales.

>>Leer más: Aclaran cómo se tomó la decisión clave en Argentina-Suiza en el Mundial tras la intervención del VAR

La Fifa explicó que la interpretación de la regla de “identidad equivocada” fue aplicada de manera uniforme durante el Mundial en dos situaciones en las que un jugador había sido sancionado erróneamente como consecuencia de la simulación de un adversario.

“La simulación es indiscutible y no debería provocar una sanción disciplinaria contra un oponente que pueda generar otras consecuencias, como una expulsión por una segunda amarilla o una suspensión por acumulación de tarjetas”, señaló el organismo.

"No fue un error del VAR"

Además, la máxima entidad del fútbol mundial fue contundente al evaluar el procedimiento: “No consideramos que haya sido un error del árbitro o del VAR. La decisión restauró la justicia”.

>>Leer más: El descargo de Gianni Infantino por las críticas y teorías conspirativas sobre el Mundial 2026

La confusión se produjo porque la circular número 34 de la IFAB precisó que una tarjeta amarilla que no representa una segunda amonestación únicamente puede revisarse para identificar al futbolista que cometió la infracción y no para modificar la naturaleza de la jugada.

Sin embargo, el mismo documento remarcó que la utilización de la identidad equivocada para detectar simulaciones durante el Mundial fue bien recibida y será incluida en la revisión detallada del protocolo del VAR. Hasta que ese análisis finalice, el procedimiento no podrá volver a aplicarse de esa manera en otras competencias.

>>Leer más: ¿Kuldeka piensa en irse de Newell's? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

La federación agregó que mantuvo contacto permanente con la Ifab durante el torneo y aseguró que el organismo encargado de elaborar las reglas confirmó que la interpretación utilizada en el caso de Embolo era válida.

De esta manera, la Fifa rechazó la conclusión inicial que indicaba que el delantero suizo no debía haber sido expulsado y respaldó tanto al árbitro Pinheiro como al equipo del VAR que intervino en el encuentro ante Argentina.

Noticias relacionadas
La IFFHS incluyó a Messi en su equipo ideal del Mundial 2026. Integra el tridente ofensivo junto a Mbappé y Lamine Yamal.

Un organismo rival de la Fifa premió a Lionel Messi como el mejor del Mundial

Leandro Paredes hace caer a Gavi con un empujón. Antes lo había tomado del cuello.

La Fifa no sancionará por ahora a Leandro Paredes, quien golpeó a un jugador español tras la final del Mundial

Leo Messi es uno de los cinco futbolistas de la selección argentina ternados por la Fifa. Los otros son el Dibu Martínez, Cuti Romero, Licha Martínez y Enzo Fernández.

Cómo votar: en la lista de nominados al 11 ideal del Mundial hay cinco jugadores de la selección argentina

Independiente recibirá a Newells en la segunda fecha del torneo Clausura 2026.

Independiente vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Ver comentarios

Las más leídas

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Newells suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Newell's suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Lo último

Misterio: encontraron una vaca muerta flotando frente a un shopping

Misterio: encontraron una vaca muerta flotando frente a un shopping

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Independiente vs. Newells por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Independiente vs. Newell's por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

La vacancia comercial en Rosario subió al 12,5%. Calle San Luis también alcanzó su peor registro histórico. Cocir vincula el fenómeno con la caída del consumo y la crisis del rubro textil

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

Por Nachi Saieg
El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle
La Ciudad

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Misterio: encontraron una vaca muerta flotando frente a un shopping
La Región

Misterio: encontraron una vaca muerta flotando frente a un shopping

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado
policiales

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno
La Ciudad

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Newells suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Newell's suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha

Ovación
Tras el debate, la Fifa salió a respaldar la expulsión de Embolo ante la selección argentina
Ovación

Tras el debate, la Fifa salió a respaldar la expulsión de Embolo ante la selección argentina

Tras el debate, la Fifa salió a respaldar la expulsión de Embolo ante la selección argentina

Tras el debate, la Fifa salió a respaldar la expulsión de Embolo ante la selección argentina

Facundo Mallo y su gol anulado: En el momento, pensé que se debería haber convalidado

Facundo Mallo y su gol anulado: "En el momento, pensé que se debería haber convalidado"

¿Kuldeka piensa en irse de Newells? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

¿Kuldeka piensa en irse de Newell's? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

Policiales
Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado
policiales

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado

Una mujer de 32 años fue baleada por encapuchados en San Lorenzo

Una mujer de 32 años fue baleada por encapuchados en San Lorenzo

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero

Condenado por prestar el auto para un golpe en el que mataron a un policía

Condenado por prestar el auto para un golpe en el que mataron a un policía

La Ciudad
El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle
La Ciudad

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

Condenado por prestar el auto para un golpe en el que mataron a un policía
Policiales

Condenado por prestar el auto para un golpe en el que mataron a un policía

Mudarán la pelota gigante del Parque a la Bandera al Museo del Deporte
La Ciudad

Mudarán la pelota gigante del Parque a la Bandera al Museo del Deporte

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha
Información General

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha

Polémica por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal
Policiales

Polémica por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel
La Ciudad

Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario
Policiales

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Dos expolicías presos por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra
Policiales

Dos expolicías presos por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

Los trabajadores de Nueva Cotar buscan convertirse en dueños de la planta

Por Patricia Martino
Economía

Los trabajadores de Nueva Cotar buscan convertirse en dueños de la planta

Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años
La ciudad

Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero
Policiales

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

Fátima Flórez viajó a Perú para la asunción de Keiko Fujimori y reavivó rumores de reconciliación con Milei

Fátima Flórez viajó a Perú para la asunción de Keiko Fujimori y reavivó rumores de reconciliación con Milei

La industria no logra recuperarse y los problemas laborales se intensifican
Economía

La industria no logra recuperarse y los problemas laborales se intensifican

Paritarias: la provincia firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo
La Ciudad

Paritarias: la provincia firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo

Revocan fallo de la jueza que había anulado una detención por flagrancia virtual
Política

Revocan fallo de la jueza que había anulado una detención por "flagrancia virtual"

El Hospital Vilela transformó la espera de niños con cáncer: arte, juegos y diseño
La Ciudad

El Hospital Vilela transformó la espera de niños con cáncer: arte, juegos y diseño

Lechuga contaminada en EE.UU.: ¿puede producirse un brote de Cyclospora acá?
Salud

Lechuga contaminada en EE.UU.: ¿puede producirse un brote de Cyclospora acá?

Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo
Política

Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo

A mover el bote: empresa local impulsa la producción de biodiesel para barcos
Economía

A mover el bote: empresa local impulsa la producción de biodiesel para barcos

Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar