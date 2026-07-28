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De "cerebro de microbio" a "kukacruel": Villarruel y Lemoine se cruzaron en las redes

La diputada señaló a la vicepresidenta por el aumento de los sueldos de los senadores y la titular de la Cámara alta le respondió

28 de julio 2026 · 20:27hs
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Victoria Villarruel y Lilia Lemoine volvieron a cruzarse con dureza en las redes sociales. Esta vez

Victoria Villarruel y Lilia Lemoine volvieron a cruzarse con dureza en las redes sociales. Esta vez, sobre los sueldos de los senadores y los diputados. 

La disputa a cielo abierto entre la diputada nacional Lilia Lemoine y la vicepresidenta Victoria Villarruel sumó un nuevo capítulo este martes. Esta vez, ambas referentes se cruzaron en las redes sociales por los sueldos de los senadores.

La discusión comenzó luego de que Villarruel respondiera consultas de usuarios sobre el incremento de los haberes en la Cámara alta. La vicepresidenta reiteró que no tiene facultades para fijar las dietas de los legisladores, ya que esa decisión depende exclusivamente de los propios senadores.

El cruce entre Lemoine y Villarruel

Lemoine cuestionó la posición de la vicepresidenta y la acusó de intentar despegarse de una decisión adoptada por el Senado. En ese contexto, la diputada la llamó "kukacruel", mientras que Villarruel respondió con dureza y la calificó de tener un "cerebro de microbio". Además de cuestionar su capacidad para comprender el funcionamiento institucional de la Cámara alta.

Todo comenzó cuando Lemoine marcó, a través de un posteo en su cuenta oficial de X, la diferencia salarial que existe entre diputados y senadores.

“En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones. Históricamente los senadores cobraban 10-15% más que los diputados... ¿Qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en Diputados y Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política”, disparó la legisladora.

La respuesta de la vicepresidenta no tardó en llegar. La compañera de fórmula de Javier Milei en 2023 contestó a una publicación de un usuario que aclaraba que ella “no define los aumentos sino que son los propios senadores”.

Frente a ese mensaje, Villarruel expresó: “Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial. La señora cerebro de microbio es una muestra de las 'cualidades' que los argentinos no queremos en un legislador. Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.

Fue allí cuando Lemoine redobló la apuesta y volvió a apuntar contra la vicemandataria: “Che... Kukacruel se peleó con Gagano y Brindis? BTW que gracioso como se alió con Kicillof, no? No le dio la nafta para ‘El Duro’”.

Ruptura

El enfrentamiento volvió a dejar expuesta la tensión entre Villarruel, ya fuera del oficialismo, y La Libertad Avanza (LLA).

La vicepresidenta ya había protagonizado cruces públicos con Lemoine por distintos temas vinculados a la interna oficialista. El conflicto se profundizó tras las diferencias sobre la agenda legislativa y otras decisiones políticas del gobierno.

>> Leer más: Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo

En el último tiempo, el conflicto se agudizó por las posiciones de Villarruel sobre Malvinas y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que elimina las restricciones a extranjeros para comprar y vender tierras.

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