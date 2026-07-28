Descenso de temperatura y tiempo fresco: lo que anticipa el pronóstico para este miércoles en Rosario

Tras el paso de las inestabilidades y la niebla que marcó el pulso de la temperatura en Rosario, la atmósfera en el sur santafesino comienza a transitar una etapa de tiempo más estabilizado pero sensiblemente más frío.
El Servicio Meteorológico anunció chaparrones para la madrugada y una temperatura máxima que llegará a los 17º
Tras el paso de las inestabilidades y la niebla que marcó el pulso de la temperatura en Rosario, la atmósfera en el sur santafesino comienza a transitar una etapa de tiempo más estabilizado pero sensiblemente más frío.
Para este miércoles 29 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con nubosidad en disminución, alternando entre el cielo mayormente nublado de las primeras horas y claros que permitirán el ingreso temporal de sol hacia la tarde. El organismo anticipa probabilidad de chaparrones hacia la madrugada.
En el plano térmico se sentirá con mayor crudeza el descenso anticipado, registrando una temperatura mínima que descenderá hasta los 10°C, mientras que la máxima no superará los 17°. Este comportamiento marcará una jornada plenamente invernal, obligando a los transeúntes a retomar el uso de abrigo pesado desde las primeras luces del día.
El régimen de vientos acompañará esta transición soplando de manera leve a moderada desde el sector sudeste y este. La presencia de estas corrientes contribuirá a mantener una baja sensación térmica, acentuando el ambiente fresco característico de pleno invierno en la región y disipando de forma paulatina los excesos de humedad acumulados en jornadas anteriores.
De esta manera, el sur de la provincia de Santa Fe ingresa en un tramo de la semana caracterizado por la tranquilidad climática, sin alertas meteorológicas vigentes pero con registros térmicos acoplados a los valores propios de la época del año.
El vocero presidencial Adrián Ravier incluyó a Rosario en la polémica nacional por la presencia de estudiantes de otros países en las universidades públicas. Según los datos difundidos, 4.517 de los 13.969 alumnos regulares de la carrera de Medicina de la UNR son extranjeros.