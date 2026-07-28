La Capital | Policiales | condenado

Condenado por prestar el auto para un golpe millonario en Fisherton en el que mataron a un policía

Claudio Diez recibió diez años de prisión como partícipe del asalto de 2024. En la emboscada a tiros a un utilitario mataron al policía Andrés Farías, que custodiaba 40 millones de pesos

28 de julio 2026 · 18:12hs
Google Seguir a La Capital en Google
El utilitario en el que iba como custodio el policía Andrés Farías

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El utilitario en el que iba como custodio el policía Andrés Farías, víctima letal de una emboscada en Fisherton.

El golpe fue precedido por un estudio del terreno, un armado logístico y el robo de un vehículo. Consistió en la emboscada al utilitario donde el contador de una empresa de golosinas de Fisherton trasladaba 40 millones de pesos a un banco. Los asaltantes lo rodearon y abrieron fuego para lograr que se detenga. Fueron más de diez disparos de los cuales tres impactaron contra un policía que custodiaba la carga, Andrés Farías, de 42 años, quien falleció a los seis días. Por participar en un tramo de ese trágico asalto, un hombre fue condenado este martes en un juicio abreviado a 10 años de prisión.

Se trata de Claudio Diez, quien aceptó esa pena por el delito de robo agravado por el uso de arma y por ser cometido en poblado y en banda. Fue condenado por un aporte lateral como partícipe primario del asalto. En concreto, le atribuyeron haber entregado su auto Peugeot 207 a su pareja —ya condenada— quien intervino en el hecho junto a otras personas el 27 de septiembre de 2024.

>>Leer más: Murió el policía que fue baleado mientras trasladaba dinero de una distribuidora

Ese día el policía Andrés Farías recibió varios disparos cuando custodiaba al contador de la empresa El Emporio de las Golosinas, de Mendoza al 5800, rumbo a una sucursal del banco Macro. Iban en un utilitario Renault Kangoo gris cuando los interceptaron a plena luz del día, a las 9 menos cuarto de la mañana, en el cruce de Benegas y Ambrosetti. Al menos tres delincuentes que bajaron de un auto Ford Focus estacionado en la cuadra los atacaron con once disparos. El efectivo, que realizaba tareas de servicio adicional e iba como acompañante y uniformado, recibió tres.

Un ataque directo

“No hubo intercambio de disparos, fue un ataque directo”, dijeron entonces los investigadores. Tras la balacera, los ladrones tomaron el dinero de la parte trasera del vehículo y el arma reglamentaria del policía. Luego escaparon hasta González Sabathie al 8100. Allí abandonaron El Ford Focus y subieron a otro vehículo en el que escaparon con una suma que en aquel momento se estimó en 35 millones de pesos pero que, en la condena a Diez, se fija en 40 millones.

Gravemente herido con un disparo en el cráneo y otro en el tórax, el policía fue trasladado al Hospital Clemente Álvarez. Allí agonizó seis días con lesión cerebral y conectado a un respirador artificial hasta que falleció el 3 de octubre, cuando el Cudaio procedió a la ablación de órganos ya que el uniformado era donante.

Con el correr de los días la pesquisa precisó cómo se diseñó y concretó el plan criminal con una decena de acusados. Se determinó así que la banda usó tres autos para realizar tareas de inteligencia desde las 7.40 de aquel día. Al menos seis integrantes del grupo recorrieron la zona donde funciona El Emporio de las Golosinas hasta que finalmente interceptaron el utilitario en inmediaciones del Jockey Club.

Además del Ford Focus que se usó en la emboscada —sustraído días antes en Gaboto al 4100 y entregado a la banda a cambio de 500 mil pesos— los agresores emplearon un Peugeot 207 y un Volkswagen Up. Tenían una pistola 9 milímetros y otra calibre 380, aunque no se descartó el uso de otras armas.

>>Leer más: Identificaron a otro sospechoso por el crimen de un policía baleado en una salidera

El auto prestado

Tras la pista del auto robado que los maleantes dejaron abandonado en González Sabathie al 8100, la pesquisa determinó que al bajar de ese auto los atacantes subieron al Peugeot 207. Ese auto pertenecía a Claudio Diez, el hombre ahora condenado como partícipe, quien se lo había prestado para ser usado en hecho a su pareja, Sheila López.

La mujer fue condenada el 4 de marzo pasado a 5 años de prisión como partícipe secundaria del robo. En un allanamiento a su casa se secuestró “una suma considerable de dinero en pesos, moneda extranjera y bienes nuevos recientemente adquiridos” aprovechando su parte del botín, indicó la Fiscalía. Al igual que su pareja, fue condenada por su intervención en el robo, pero sin relación con la muerte del empleado policial.

En el acuerdo abreviado acordado este martes entre la defensa de Diez y la fiscal Paula Barros se estableció que el acusado le entregó el auto a Sheila para ser usado en la fuga de los ladrones. Que, tras el golpe, acudieron a la casa del ahora condenado en la Paz al 7300 tanto en ese auto como en el VW Up. El procedimiento fue aprobado por el juez Rafael Coria, quien dictó la condena.

En la sentencia se estableció que, además de facilitar el auto, Diez colaboró con la banda al ocultar en su casa elementos usados en el hecho como armas, guantes y pasamontañas, así como los bienes robados, “todo ello como parte de plan acordado previamente entre todos los participantes”. En diciembre del año pasado un hombre que ya estaba preso por otra causa en la cárcel de Coronda, Kevin Leonardo A., de 31 años, fue imputado como uno de los tiradores junto a Sergio P., Axel F. y Dylan O., entre otros acusados, por delitos que prevén prisión perpetua.

Noticias relacionadas
Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detuvieron a dos expolicías.

Quedaron presos dos expolicías por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

El hombre baleado en el cuello en San Lorenzo está internado en el Hospital Eva Perón

San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello

Micaela Albornoz, de 32 años, se fue de su casa el 24 de junio pasado

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

La balacera ocurrió este lunes en Unión al 2700.

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado

Ver comentarios

Las más leídas

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Lo último

Newells y un complicado panorama de lesionados: una sola buena entre varias malas

Newell's y un complicado panorama de lesionados: una sola buena entre varias malas

Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

De cerebro de microbio a kukacruel: Villarruel y Lemoine se cruzaron en las redes

De "cerebro de microbio" a "kukacruel": Villarruel y Lemoine se cruzaron en las redes

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR

El vocero presidencial Adrián Ravier incluyó a Rosario en la polémica nacional por la presencia de estudiantes de otros países en las universidades públicas. Según los datos difundidos, 4.517 de los 13.969 alumnos regulares de la carrera de Medicina de la UNR son extranjeros.

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR
Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta
La Ciudad

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta

Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC
La Ciudad

Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC

Condenado por prestar el auto para un golpe millonario en Fisherton en el que mataron a un policía
Policiales

Condenado por prestar el auto para un golpe millonario en Fisherton en el que mataron a un policía

De cerebro de microbio a kukacruel: Villarruel y Lemoine se cruzaron en las redes
Politica

De "cerebro de microbio" a "kukacruel": Villarruel y Lemoine se cruzaron en las redes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El jardín de infantes más antiguo de Rosario intenta restaurar su edificio

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Otro faltazo de Leo Messi en la Major League MLS, aunque esta vez no será sancionado

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

Ovación
Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

Central tiene equipo confirmado: Almirón mete mano para enfrentar a Racing

Mauro Icardi está sin club, no quiere saber nada de jugar en Argentina e iría a un club chico de Italia

Mauro Icardi está sin club, no quiere saber nada de jugar en Argentina e iría a un club chico de Italia

Turismo Carretera en Rosario: el Fangio lo recibirá en octubre y tiene fecha asegurada para el 2027

Turismo Carretera en Rosario: el Fangio lo recibirá en octubre y tiene fecha asegurada para el 2027

Policiales
Condenado por prestar el auto para un golpe millonario en Fisherton en el que mataron a un policía
Policiales

Condenado por prestar el auto para un golpe millonario en Fisherton en el que mataron a un policía

Polémica en la Justicia local por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Polémica en la Justicia local por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Quedaron presos dos expolicías por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

Quedaron presos dos expolicías por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

La Ciudad
Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta
La Ciudad

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta

Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años

Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años

Maltrato animal: rescataron una perra que estaba atada con una cadena corta y a la intemperie

Maltrato animal: rescataron una perra que estaba atada con una cadena corta y a la intemperie

Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC

Messi deja este martes Rosario tras una semana en familia y una visita a Leones FC

Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo
Política

Los gobernadores de la Región Centro reclamaron a la Nación mayor federalismo

A mover el bote: empresa local impulsa la producción de biodiesel para barcos
Economía

A mover el bote: empresa local impulsa la producción de biodiesel para barcos

Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Tristeza y poca energía: cuánto afecta al cuerpo la falta de sol

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Santa Fe intenta rescatar 1.500 viviendas del Procrear que quedaron sin terminar

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia
La Ciudad

Madrugada complicada en el centro: una fuga de gas generó un operativo de emergencia

La Anmat habilitó la venta libre de nuevos medicamentos: cuáles son y para qué sirven
Información general

La Anmat habilitó la venta libre de nuevos medicamentos: cuáles son y para qué sirven

San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello
Policiales

San Lorenzo: intentó cubrir a su hijo de una balacera y recibió un tiro en el cuello

Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria
La Ciudad

Este miércoles no habrá clases en la UNR por el Día de la Docencia Universitaria

Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política
Ovación

Un año sin Locomotora Oliveras, la boxeadora que dio el salto a la política

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado
Policiales

Balacera y persecución nocturna en zona norte: arrestaron a un motociclista armado

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos
Ovación

El insólito episodio del Dibu Martínez: quedó varado con su camioneta y lo ayudaron unos vecinos

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario
La Ciudad

Murió Alejandro Ghelfi, el creador que reveló el lado paranormal de Rosario

Los autos voladores podrían dejar de ser una simple ilusión futurista
Motores

Los autos voladores podrían dejar de ser una simple ilusión futurista

Barracas Central apartó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género
Ovación

Barracas Central apartó del plantel a Gonzalo Morales tras la denuncia por violencia de género

Cuándo es el feriado en agosto que llega con fin de semana largo
Información General

Cuándo es el feriado en agosto que llega con fin de semana largo

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Por Patricia Martino
Economía

Tras 259 días de conflicto, el frigorífico Euro vuelve a ponerse en marcha

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Estacionamiento medido en Rosario: quedan dos empresas en la recta final a la concesión

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Circunvalación: ante la llegada de El Niño, el municipio salió a limpiar colectoras