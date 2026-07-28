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Messi dejó Rosario y partió rumbo a Miami para reincorporarse a Inter

Tras una semana de descanso junto a su familia, el capitán de la selección regresa a los Estados Unidos. El vuelo salió cerca de las 22.30

28 de julio 2026 · 23:45hs
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Messi llegó al aeropuerto a bordo de una camioneta negra.

Messi llegó al aeropuerto a bordo de una camioneta negra.

Un Lionel Messi partió esta noche rumbo a los Estados Unidos, para incorporarse al Inter de Miami. Luego de una semana de descanso tras el Mundial, el capitán de la selección emprendió el regreso cerca de las 22.30 desde el aeropuerto Internacional Islas Malvinas.

Messi y su familia abordaron un vuelo privado en el mismo avión que había utilizado hace una semana para llegar a Fisherton. Está previsto que llegue cerca de las 6 de la mañana al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale (Florida).

Un grupo de hinchas se acercó esta noche al aeropuerto rosarino para saludar al crack rosarino, quien llegó a bordo de una camioneta negra.

Messi en Rosario

Lionel Messi disputó la final de Mundial 2026 el 19 de julio y dos días más tarde arribó al Aeropuerto Islas Malvinas de Rosario para pasar sus vacaciones en Argentina, antes de sumarse al Inter de Miami para continuar con la temporada.

Durante su estadía, Messi se refugió en su casa de Kentucky, el barrio privado de Funes. Aprovechó para estar cerca de su familia en Rosario y los propios vecinos del barrio Tiro Suizo señalaron que se lo vio el miércoles por la tarde a bordo de su camioneta marca Audi en la zona de avenida Nuestra Señora del Rosario y avenida San Martín, visitando a su padre, Jorge.

Por último, Messi se tomó el tiempo para viajar hasta Arroyo Seco y presenciar el duelo entre Leones FC, el club que tiene su insignia y administra su hermano Matías, ante Central Córdoba de Rosario, institución que lo tuvo como jugador en un torneo en juveniles.

Este martes, Messi dejó la ciudad alrededor de las 22.30 con un vuelo privado directo a Miami, para sumarse en los próximos días al club para afrontar el final de la temporada regular de la MLS y la Leagues Cup, trofeo que ya levantó en 2023.

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