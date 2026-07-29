La Capital | Ovación | Central

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El lateral Braian Aguirre no forma parte del plantel que jugará este miércoles y el motivo es que tendría un acuerdo con el Canalla

Luis Castro

Por Luis Castro

29 de julio 2026 · 14:40hs
Google Seguir a La Capital en Google
Braian Aguirre (26 años) surgió de Lanús y después de varias temporadas llegó a Inter en 2024.

Braian Aguirre (26 años) surgió de Lanús y después de varias temporadas llegó a Inter en 2024.

La llegada del lateral Brian Aguirre a Central está muy cerca de concretarse, tal como se venía manejando en los últimos días. El jugador quedó desafectado del plantel de Inter que este miércoles jugará ante Flamengo por el Brasileirao, precisamente por haber llegado "a un acuerdo para sumarse al equipo de Jorge Almirón", según confiaron fuentes allegadas a la negociación.

Aguirre es uno de los jugadores apuntados por la dirigencia Canalla y había un avance en las negociaciones. En las últimas horas trascendió que no fue tenido en cuenta por Inter precisamente por el traspaso.

Braian Aguirre es un futbolista polifuncional y eso sedujo al cuerpo técnico auriazul, ya que puede desempeñarse como lateral por derecha o por izquierda, algo que necesita el Canalla después de la partida de Enzo Giménez a Querétaro de México.

"Despedida! Braian Aguirre se perderá el partido contra Flamengo ya que se encuentra en negociaciones avanzadas para dejar Inter. Su destino más probable es Rosario Central, en Argentina", publicaron diversos medios que siguen atentamente los movimientos del club de Brasil.

>>Leer más: En Central siguen trabajando en la búsqueda de refuerzos y el que vendría tiene aroma a café

El jugador, de 26 años, surgió de Lanús y después de varias temporadas llegó a Inter en 2024. En el medio transitó un momento de turbulencia el año pasado al estar involucrado junto a otros tres futbolistas en episodios al margen de lo deportivo, de acuerdo a lo informado por el Portal LeoDias a lo largo de julio y agosto de 2025 y que fue replicado por diversos medios argentinos.

Pero con el paso del tiempo las cosas se acomodaron y Aguirre fue considerado uno de los jugadores titulares de Inter. Hoy todo indica que vuelve a la Argentina, más precisamente a Rosario.

Noticias relacionadas
Jorge Almirón se retira del Gigante. El DT de Central dijo que generaron mucho en el primer tiempo.

Jorge Almirón: "Hicimos méritos para ganarlo y no la pudimos meter"

Como ante Belgrano. Jaminton Campaz fue el mejor jugador de Central, ahora en el debut de local ante Racing.

El uno x uno de Central: con poco, Jaminton Campaz fue el que más méritos hizo

Tomás Badaloni intenta escaparse a Marcos Rojo. El delantero de Central tuvo poco peso en ofensiva.

Un empate que sacó a Central de perdedor y suma, pero que estuvo lejos de conformar

Ángel Di María intenta superar la doble marca durante el partido entre Central y Racing.

Minuto a minuto: Central se quedó en el intento por su falta de juego ofensivo

Ver comentarios

Las más leídas

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Newells suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Newell's suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

¿Kuldeka piensa en irse de Newells? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

¿Kuldeka piensa en irse de Newell's? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

Lo último

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

La Fifa abrió una investigación sobre el episodio de la bandera de Malvinas en el Mundial

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

Cristina Kirchner, con chances de ser candidata: qué dijeron sus abogados

Cristina Kirchner, con chances de ser candidata: qué dijeron sus abogados

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Empleados civiles y militares advirtieron que no tienen servicio en Rosario por una deuda multimillonaria de Osfa
Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Por Lucas Aranda
Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego
Policiales

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

Por Nachi Saieg
La Ciudad

La peatonal Córdoba alcanzó un récord de locales vacíos y crece la preocupación por el centro

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle
La Ciudad

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán
Policiales

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Anses: cómo queda el calendario de pagos de agosto con el feriado

Newells suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Newell's suma un refuerzo en el ataque: extremo o volante ofensivo

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

¿Kuldeka piensa en irse de Newells? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

¿Kuldeka piensa en irse de Newell's? Qué dijeron desde el entorno del entrenador

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA lanzó un nuevo paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Ovación
Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17
Ovación

Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Nació en Haití, fue adoptado por una familia argentina y debutó con la selección sub-17

Badaloni sabe para qué lo trajeron, aunque por ahora la falta de gol no lo desespera

Badaloni sabe para qué lo trajeron, aunque por ahora la falta de gol no lo desespera

El bono extraordinario de Newells ante Boca, en cuotas y obligatorio: cómo pagarlo

El bono extraordinario de Newell's ante Boca, en cuotas y obligatorio: cómo pagarlo

Policiales
Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán
Policiales

Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos

Villa Gobernador Gálvez: un chofer de Didi huyó de un asalto y fue auxiliado por vecinos

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego

Alarma en una escuela rosarina de la zona sudoeste: un alumno llevó un arma de fuego

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado

Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado

La Ciudad
Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

Por Lucas Aranda
La Ciudad

Personal de las Fuerzas Armadas denuncia que afiliados se quedaron sin cobertura médica

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

El municipio identificó al colectivero que arrolló y mató a un hombre en situación de calle

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

Estudiantes extranjeros en Medicina: la UNR relativizó el dato difundido por el gobierno

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR
La Ciudad

Estudiantes extranjeros en Medicina: el gobierno aseguró que representan el 32% en la UNR

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta
La Ciudad

Pese al cierre de la paritaria, los docentes realizarán este jueves una jornada de protesta

Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa de una universidad de Perú
Política

Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa de una universidad de Perú

Descenso de temperatura y tiempo fresco: lo que anticipa el pronóstico para este miércoles en Rosario
La Ciudad

Descenso de temperatura y tiempo fresco: lo que anticipa el pronóstico para este miércoles en Rosario

De cerebro de microbio a kukacruel: Villarruel y Lemoine se cruzaron en las redes
Politica

De "cerebro de microbio" a "kukacruel": Villarruel y Lemoine se cruzaron en las redes

Condenado por prestar el auto para un golpe en el que mataron a un policía
Policiales

Condenado por prestar el auto para un golpe en el que mataron a un policía

Mudarán la pelota gigante del Parque a la Bandera al Museo del Deporte
La Ciudad

Mudarán la pelota gigante del Parque a la Bandera al Museo del Deporte

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha
Información General

Tragedia en las Cataratas del Iguazú: murió un turista tras el vuelco de una lancha

Polémica por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal
Policiales

Polémica por la suspensión del juicio al gerente de una banda criminal

Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel
La Ciudad

Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario
Policiales

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

Dos expolicías presos por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra
Policiales

Dos expolicías presos por el asesinato y desaparición de Fido Saavedra

Los trabajadores de Nueva Cotar buscan convertirse en dueños de la planta

Por Patricia Martino
Economía

Los trabajadores de Nueva Cotar buscan convertirse en dueños de la planta

Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años
La ciudad

Ordenan a una prepaga a cubrir tratamiento de crecimiento para un chico de 13 años

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero
Policiales

Micaela Albornoz compró pasajes con el DNI de una vecina y la buscan en Santiago del Estero

Fátima Flórez viajó a Perú para la asunción de Keiko Fujimori y reavivó rumores de reconciliación con Milei

Fátima Flórez viajó a Perú para la asunción de Keiko Fujimori y reavivó rumores de reconciliación con Milei

La industria no logra recuperarse y los problemas laborales se intensifican
Economía

La industria no logra recuperarse y los problemas laborales se intensifican

Paritarias: la provincia firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo
La Ciudad

Paritarias: la provincia firma los aumentos, incluido docentes pese a su rechazo

Revocan fallo de la jueza que había anulado una detención por flagrancia virtual
Política

Revocan fallo de la jueza que había anulado una detención por "flagrancia virtual"

El Hospital Vilela transformó la espera de niños con cáncer: arte, juegos y diseño
La Ciudad

El Hospital Vilela transformó la espera de niños con cáncer: arte, juegos y diseño