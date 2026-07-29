El defensor que buscaba Central fue desafectado de actual equipo y está cerca de Arroyito

El lateral Braian Aguirre no forma parte del plantel que jugará este miércoles y el motivo es que tendría un acuerdo con el Canalla

La llegada del lateral Brian Aguirre a Central está muy cerca de concretarse, tal como se venía manejando en los últimos días. El jugador quedó desafectado del plantel de Inter que este miércoles jugará ante Flamengo por el Brasileirao, precisamente por haber llegado "a un acuerdo para sumarse al equipo de Jorge Almirón", según confiaron fuentes allegadas a la negociación.

Aguirre es uno de los jugadores apuntados por la dirigencia Canalla y había un avance en las negociaciones. En las últimas horas trascendió que no fue tenido en cuenta por Inter precisamente por el traspaso.

Braian Aguirre es un futbolista polifuncional y eso sedujo al cuerpo técnico auriazul, ya que puede desempeñarse como lateral por derecha o por izquierda, algo que necesita el Canalla después de la partida de Enzo Giménez a Querétaro de México.

"Despedida! Braian Aguirre se perderá el partido contra Flamengo ya que se encuentra en negociaciones avanzadas para dejar Inter. Su destino más probable es Rosario Central, en Argentina", publicaron diversos medios que siguen atentamente los movimientos del club de Brasil.

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El jugador, de 26 años, surgió de Lanús y después de varias temporadas llegó a Inter en 2024. En el medio transitó un momento de turbulencia el año pasado al estar involucrado junto a otros tres futbolistas en episodios al margen de lo deportivo, de acuerdo a lo informado por el Portal LeoDias a lo largo de julio y agosto de 2025 y que fue replicado por diversos medios argentinos.

Pero con el paso del tiempo las cosas se acomodaron y Aguirre fue considerado uno de los jugadores titulares de Inter. Hoy todo indica que vuelve a la Argentina, más precisamente a Rosario.