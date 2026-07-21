La Fifa no sancionará por ahora a Leandro Paredes, quien golpeó a un jugador español tras la final del Mundial

El árbitro del partido lo expulsó pero no incluyó ese incidente en su informe. Pueden haber castigos por la bandera que decía "Las Malvinas son argentinas"

Leandro Paredes hace caer a Gavi con un empujón. Antes lo había tomado del cuello.

Leandro Paredes ya está en el país, como la mayoría de los jugadores de la selección argentina. Luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, el plantel regresó a Buenos Aires y el futbolista de Boca se reintegró a las prácticas de su equipo.

Paredes protagonizó un pequeño escándalo en el final del partido en el que España venció a Argentina por 1 a 0 y se quedó con el título de la Copa del Mundo. El jugador de Boca agredió a un jugador español y por ese motivo fue expulsado por el árbitro de la final, pese a que el partido ya había concluido.

Lo que hizo Paredes fue golpear al español Eric García cuando caía al suelo, luego de agarrarlo del cuello. Sin embargo, el árbitro esloveno Slavko Vincic no incluyó este incidente en su informe, razón por la cual la Fifa no sancionará, al menos por ahora, al volante argentino.

Sin embargo, la Fifa mantiene bajo análisis los episodios posteriores al final del partido protagonizados por Paredes y otros futbolistas argentinos. Entre los jugadores que están bajo la lupa figuran el pripio Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, además del integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala.

La bandera sobre Malvinas

La Fifa también analiza posibles sanciones disciplinarias a los jugadores que mostraron una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas" luego de la victoria ante Inglaterra, en la semifinal del Mundial. Estos futbolistas también podrían ser sancionados.

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Paredes llegó al país este lunes junto a la mayoría de los integrantes del cuerpo técnico y el plantel de la selección argentina y este martes ya se reintegró a los entrenamientos de Boca. Aunque todavía no está confirmado, es probable que juegue el jueves contra O'Higgins en el repechaje de la Copa Sudamericana.