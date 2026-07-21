La Capital | Ovación | selección argentina

Cómo votar: en la lista de nominados al 11 ideal del Mundial hay cinco jugadores de la selección argentina

La Fifa dio a conocer la lista de nominados, en la que figuran cinco futbolistas de España, la campeona del mundo

21 de julio 2026 · 14:03hs
Google Seguir a La Capital en Google
Leo Messi es uno de los cinco futbolistas de la selección argentina ternados por la Fifa. Los otros son el Dibu Martínez

AP

Leo Messi es uno de los cinco futbolistas de la selección argentina ternados por la Fifa. Los otros son el Dibu Martínez, Cuti Romero, Licha Martínez y Enzo Fernández.

El Mundial 2026 ya es historia, con España como vencedora, pero las repercusiones y lo que dejó la Copa del Mundo jugada en Estados Unidos, México y Canadá siguen. Entre otras cosas, es hora de balances de un campeonato que dejó mucha tela para cortar.

En estas horas, la Fifa abrió a los simpatizantes de todo el mundo la posibilidad de votar a los integrantes del 11 ideal del Mundial 2026. Y en la lista de ternados hay cinco futbolistas de la selección argentina que conduce Lionel Scaloni y lidera Lionel Messi.

Quiénes son los argentinos ternados en el 11 ideal

Los jugadores argentinos que tienen posibilidades de ser parte del 11 ideal son Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Lionel Messi.

El “Dibu” tuvo una gran actuación en la final ante España, donde se lució con 11 atajadas, aunque a lo largo de la Copa del Mundo no estuvo en su mejor nivel y recibió ocho goles.

Respecto a los defensores, Cuti Romero y Licha Martínez tuvieron muy buenos rendimientos, aunque -sobre todo el del Manchester United- también cometieron algunos errores.

Leer más: El emotivo posteo del Dibu Martínez que encendió las alarmas sobre su futuro

Enzo Fernández no tuvo un Mundial a la altura de sus antecedentes y solo son rescatables sus goles a Egipto a Inglaterra. El volante del Chelsea jugó en un nivel más bajo del esperado.

Messi, en tanto, volvió a ser una atracción mundial con sus 39 años: el rosarino fue la gran figura de la selección argentina y tuvo un rol fundamental en todos los partidos. Anotó ocho goles y dio cuatro asistencias.

El 11 ideal del Mundial se puede elegir a través del listado que publicó la FIFA en su página oficial.

Leer más: El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

La lista completa de candidatos de la Fifa

Los nominados para el 11 ideal del Mundial 2026 son los siguientes:

Arqueros

Dibu Martínez (Argentina)

Vozinha (Cabo Verde)

Unai Simón (España)

Jordan Pickford (Inglaterra)

Eloy Room (Curazao)

Defensores

Lisandro Martínez (Argentina)

Nuno Mendes (Portugal)

Marc Cucurella (España)

Virgil Van Dijk (Países Bajos)

Gabriel Magalhães (Brasil)

Cristian Romero (Argentina)

Dayot Upamecano (Francia)

Pedro Porro (España)

Los jugadores argentinos incluidos entre los nominados son Dibu Martínez, Cuti Romero, Licha Martínez, Enzo Fernández y Leo Messi Los jugadores argentinos incluidos entre los nominados son Dibu Martínez, Cuti Romero, Licha Martínez, Enzo Fernández y Leo Messi

Mediocampistas

Jude Bellingham (Inglaterra)

Michael Olise (Francia)

Vinícius (Brasil)

Enzo Fernández (Argentina)

Ousmane Dembélé (Francia)

Luka Modric (Croacia)

Ismael Saibari (Marruecos)

Rodri (España)

Lamine Yamal (España)

Leer más: La Fifa no sancionará por ahora a Leandro Paredes, quien golpeó a un jugador español tras la final del Mundial

Delanteros

Lionel Messi (Argentina)

Kylian Mbappé (Francia)

Erling Haaland (Noruega)

Harry Kane (Inglaterra)

Julián Quiñones (México)

Mikel Oyarzabal (España)

Noticias relacionadas
El gobierno de ninguna manera cuestiona a los jugadores”, afirmó Adirán Ravier.

El vocero presidencial negó críticas a Messi y a la selección por la bandera de Malvinas

Javier Milei se refirió a la selección argentina en su arribo al país luego del subcampeonato del mundo

Milei explicó por qué no se realizaron festejos por la llegada de la selección argentina

Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la selección argentina

El emotivo posteo del Dibu Martínez que encendió las alarmas sobre su futuro

Messi y su familia se fueron en distintas camionetas.

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Lo último

Quiénes son los árbitros que tendrán Central y Newells en el arranque del torneo Clausura

Quiénes son los árbitros que tendrán Central y Newell's en el arranque del torneo Clausura

El gobierno reunió a su mesa política y entró en modo pos-Mundial

El gobierno reunió a su mesa política y entró en modo pos-Mundial

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Tras la reunión paritaria para acordar el incremento semestral, la provincia remarcó que en diciembre próximo ningún maestro de grado con 25 horas semanales recibirá menos de $ 1.517.481
Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual
Policiales

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia resulta razonable
La Ciudad

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia "resulta razonable"

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán
Policiales

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana
Policiales

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

El ídolo en su casa: Leo Messi volvió a Rosario tras la final del Mundial 2026

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Dónde y cómo será el descanso de Messi en la Argentina

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Paritarias en Santa Fe: ofrecieron un aumento mínimo de $180.000 hasta diciembre

Ovación
El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional
Ovación

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

El Charrúa no pudo repescar a una de sus figuras de 2025, que jugará a préstamo en una liga regional

Lionel Messi en casa: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del Kentucky

Lionel Messi en casa: familias enteras esperaron bajo el frío su salida del Kentucky

La Fifa no sancionará por ahora a Leandro Paredes, quien golpeó a un jugador español tras la final del Mundial

La Fifa no sancionará por ahora a Leandro Paredes, quien golpeó a un jugador español tras la final del Mundial

Policiales
Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana
Policiales

Narcomenudeo: piden 8 años de cárcel para un joven detenido con 200 gramos de marihuana

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Cañada de Gómez: cinco imputados por apuñalar a un vecino durante los festejos del Mundial

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

Discusión salvaje: lo imputaron por darle martillazos en la cabeza a otro hombre

Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña

Detuvieron al novio de Lara Caraballo tras hallar indicios de femicidio en barrio Ludueña

La Ciudad
Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
La Ciudad

Paritaria docente en Santa Fe:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia resulta razonable

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta salarial de la provincia "resulta razonable"

La gripe empieza a ceder en Santa Fe, pero aún hay circulación de virus respiratorios

La gripe empieza a ceder en Santa Fe, pero aún hay circulación de virus respiratorios

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

Librerías de Rosario en alerta ante el proyecto de derogación de la ley del libro

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Librerías de Rosario en alerta ante el proyecto de derogación de la ley del libro

Por la invasión de palomas, cada vez más edificios de Rosario cierran sus patios y balcones

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Por la invasión de palomas, cada vez más edificios de Rosario cierran sus patios y balcones

Cómo es el cerebro tecnológico que está detrás de la baja de inseguridad
Policiales

Cómo es el cerebro tecnológico que está detrás de la baja de inseguridad

¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson
La Ciudad

¿Argentina es un país racista? Claves para debatir la acusación que reavivó Samuel L. Jackson

Presión Mundial: cómo el estrés afectó la tensión arterial de los rosarinos
Suple

Presión Mundial: cómo el estrés afectó la tensión arterial de los rosarinos

El Polo de la Niñez de Rosario abrirá sus puertas el mes próximo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Polo de la Niñez de Rosario abrirá sus puertas el mes próximo

Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas
Policiales

Operativo delivery: policías simularon ser repartidores para desarticular un búnker de drogas

El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes gris con lloviznas durante toda la jornada

La boa perdida de Colegiales nunca existió: el inesperado final de la historia viral
Información General

La boa perdida de Colegiales nunca existió: el inesperado final de la historia viral

Juzgan al gerente de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión
Policiales

Juzgan al "gerente" de una banda narco que sembró violencia en Ludueña: piden 46 años de prisión

Por qué recomiendan tomar mate en invierno
Información General

Por qué recomiendan tomar mate en invierno

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista
Policiales

Desaparición de Micaela Albornoz: movimientos con su tarjeta en Córdoba abren una nueva pista

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto
La Ciudad

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: Pero bueno
Ovación

Lautaro Martínez y una frase que reavivó la polémica por no jugar la final: "Pero bueno"

Messi rompió el silencio tras la final: Una vez más logramos unirnos como país
Ovación

Messi rompió el silencio tras la final: "Una vez más logramos unirnos como país"

A puro amor: los elogios de Anto Roccuzzo hacia Lio Messi por ser el mejor ejemplo para sus hijos
Zoom

A puro amor: los elogios de Anto Roccuzzo hacia Lio Messi por ser "el mejor ejemplo" para sus hijos

Descuentos para jubilados de Ansés: cómo aprovecharlos en distintos comercios
Economía

Descuentos para jubilados de Ansés: cómo aprovecharlos en distintos comercios

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua
Policiales

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social
La Ciudad

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social