Buscan a un hombre visto por última vez hace dos semanas en Fray Luis Beltrán

Un hombre de 65 años está desaparecido desde hace dos semanas, luego de irse de su casa en Fray Luis Beltrán. Hay una denuncia hecha por averiguación del paradero y solo se sabe que se fue de su domicilio con DNI y tarjeta de débito.
Sergio Omar Reimondo, de 65 años, se fue de su casa sin celular el 15 de julio. Hay una denuncia por averiguación de paradero
Un hombre de 65 años está desaparecido desde hace dos semanas, luego de irse de su casa en Fray Luis Beltrán. Hay una denuncia hecha por averiguación del paradero y solo se sabe que se fue de su domicilio con DNI y tarjeta de débito.
Sergio Omar Reimondo, de 65 años, se fue de su casa de Eva Perón al 500, Fray Luis Beltrán, el pasado 15 de julio a las 14. Desde entonces no se supo nada de él y sus allegados realizaron una denuncia en la comisaría 4ª de esa localidad.
Sus familiares lo describieron como un hombre de aproximadamente 1,60 de altura y de contextura delgada. La última vez que fue visto vestía un pantalón de jean, un sweater blanco y gris y zapatillas negras.
Al retirarse de su casa solo llevaba DNI y tarjeta de débito, sin celular ni bolsos. Las autoridades solicitan que, ante cualquier información, se comunique al 911.