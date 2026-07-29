Grave pelea en barrio Ludueña: dos heridos fueron al Heca, uno baleado

La reyerta se produjo este miércoles a la madrugada en Felipe Moré y Urquiza. El agresor está identificado, pero no pudo ser detenido

Personal del Sies atendió a los heridos en la pelea en barrio Ludueña

Un hombre de 32 años baleado en las piernas y una mujer de 38 con heridas cortantes en el cuero cabelludo fue saldo de una presunta pelea ocurrida este miércoles a la madrugada en Felipe Moré y Urquiza, barrio Ludueña . El presunto agresor está identificado, pero no pudo ser detenido.

Fuentes policiales señalaron que el hecho fue informado a través de la central de emergencias 911 este miércoles alrededor de la una.

Los primeros informes oficiales indican que Guillermo B. y Celia P. habrían sido heridos en una gresca y las propias víctimas identificaron al presunto agresor . Cuando la policía llegó al lugar encontró a las dos personas heridas que minutos después fueron derivadas al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca).

El procedimiento en el lugar quedó a cargo de Gendarmería Nacional porque fue la primera fuerza de seguridad que llegó al sitio. Según los voceros, una comisión policial se presentó en domicilio del hombre sindicado como agresor.

Según la versión oficial, la pareja y la madre del sospechoso permitieron el ingreso de la policía para hacer una requisa, pero el presunto atacante no fue hallado en el lugar.

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El parte policial señala que allí hallaron una munición de calibre 22, una bolsita de plástico con siete envoltorios de cocaína, un envase de vidrio con fragmentos de marihuana, una balanza digital de precisión, dinero en efectivo, un teléfono celular y otros elementos que serían de interés para la investigación.

Una mujer identificada como Marisol P. dijo que todos esos objetos eran suyos y quedó aprehendida.