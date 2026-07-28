Mudarán la pelota gigante del Parque a la Bandera al Museo del Deporte

El Concejo avanza con el traslado de la estructura de cuatro metros porque afecta la visual al río y la proyección de la imagen de Manuel Belgrano sobre el Paraná.

La pelota gigante tiene 4 metros de altura y está a metros del río, en el parque a la Bandera. Proponen sacarla porque afecta la visual.

De no mediar sorpresas, el Concejo Municipal se encamina a aprobar el retiro de la pelota de fútbol gigante de 4 metros de altura que se encuentra en el Parque Nacional a la Bandera ya que afecta la visual al río , y obstruye la proyección de la imagen calada de Manuel Belgrano sobre el Paraná. En la iniciativa se sugiere su traslado a las inmediaciones del Museo del Deporte Santafesino, donde la temática es el reconocimiento a los jugadores de la región y a los futbolistas mundialistas de todas las épocas.

La comisión de gobierno del cuerpo deliberativo aprobó aunque con votación dividida un proyecto de la concejala justicialista Fernanda Gigliani en la que se propone un estudio de factibilidad para trasladar el Monumento a Futbolistas Mundialistas, ubicado en el Parque Nacional a la Bandera, (a la altura de avenida Belgrano al 500), al predio del Parque Héroes de Malvinas, ubicado avenida Ayacucho al 4800, en inmediaciones del Museo del Deporte Santafesino, que concentra los logros, objetos, copas y semblanzas de futbolistas locales reconocidos a lo largo de la historia.

Según argumenta el pedido de traslado, la actual locación afecta la visual del Parque Nacional a la Bandera hacia el río Paraná. Precisa la iniciativa que la obra en cuestión “modifica negativamente la visual y altera la perspectiva del Monumento Nacional a la Bandera, nuestro máximo símbolo patrio y el principal patrimonio arquitectónico de la ciudad”. Pero también, la propia Gigliani le sumó otra dificultad de dejar allí la pelota metalizada de unos 4 metros de altura, inaugurada en junio de 2024.

¿Qué simboliza la pelota gigante?

Se trata de “Rosario Capital Mundial del Fútbol”, un homenajea a los 74 futbolistas rosarinos que participaron en Copas del Mundo desde 1958 hasta la actualidad. Y en la comisión de gobierno, salvo las oposiciones de los oficialistas Fabrizio Fiatti y Anahí Schibelbein, el resto de los bloques parlamentarios dio su aval. Así, todo se encamina a su votación en el recinto en las próximas sesiones del Concejo.

La flamante instalación artística de 4 metros de altura, se inauguró el 23 de junio de 2024 y había sido donada por la empresa Miriani Maquinados, está ubicada en el Parque Nacional a la Bandera, frente al Monumento, y lleva grabados en el piso los nombres de los y las 74 homenajeados distribuidos en placas de acuerdo a cada uno de los mundiales. La obra incluye cuatro senderos que se dirigen a La Pelota, pero el monumento está colocado sobre el césped.

La empresa que cedió esta figura de expresión artística también confeccionó la antorcha de los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se desarrollaron en 2022 en Rosario. La pelota cuenta con un tratamiento antivandálico similar al utilizado en el cartel volumétrico con el nombre de la ciudad.

Los y las futbolistas distinguidos surgieron (o pasaron) por los clubes Central Córdoba, Newell's Old Boys, Renato Cesarini, Rosario Central y Social Lux.