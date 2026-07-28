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Jubilados reclaman a Iapos que restituya la compra de órdenes y bonos en papel

El uso de la orden de consulta digital generó conflicto entre algunos jubilados que piden que haya un sistema mixto pensado para quienes no utilizan aplicaciones telefónicas

28 de julio 2026 · 16:26hs
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El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos). 

El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos). 

El Nuevo Centro de Jubilados y Pensionados Municipales reclamó al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) que dé marcha atrás con la implementación exclusiva de órdenes de consulta digitales. El pedido apunta a recuperar un sistema mixto que reincorpore el uso del papel.

El presidente del Nuevo Centro de Jubilados y Pensionados Municipales, Jorge Demirdjian, asegura que, a pesar del dictado de talleres de telefonía celular para adultos mayores, sigue siendo muy difícil que todos utilicen las aplicaciones digitales con naturalidad.

"Ahora estamos llevando adelante el décimo taller. Son totalmente gratuitos para los socios y, sin embargo, no alcanza. La compra por la aplicación es muy compleja, no sólo para los adultos mayores sino también para los no tan mayores. No todos tienen la agilidad para la compra de ordenes digitales", sostuvo Demirdjian en diálogo con La Capital.

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Por esta razón, desde el centro solicitaron que se restablezca el sistema mixto. En una carta al director provincial de Iapos, Nolasco Salazar, pidieron que "se suspenda la utilización de las aplicaciones digitales para la compra de órdenes de consultas, bonos de internación, quirúrgicos y prestaciones especiales, como así también cualquier otro servicio".

"La utilización resulta imposible de realizar por la mayoría de los adultos mayores y no tan mayores. Solicitamos que continúe la utilización mixta, papel y digital simultáneamente, dejando transcurrir un curso razonable de tiempo para poder utilizar la aplicación mencionada de manera exclusiva", comunicaron.

El centro

El Nuevo Centro de Jubilados y Pensionados Municipales nació hace casi cuatro años y se ubica en Mendoza 1339. En este tiempo tuvo un crecimiento sostenido y ya reunió 800 socios.

"Somos independientes aunque funcionamos en el apéndice del Sindicato Municipal. Tenemos autonomía en lo económico y por supuesto somos apolíticos. Esto es a pulmón: gestión y cuota societaria", comenta Demirdjian.

Por otro lado, el centro cuenta con varios talleres que no se limitan a los de telefonía celular, brindando cursos de RCP, tejido crochet, gimnasia correctiva, teatro, espacios de recreación y tantos otros.

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