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Newell's suma un refuerzo en el ataque: firmará por un año y medio

El jugador viene de México y juega de extremo por las dos puntas, aunque también puede hacerlo de volante

28 de julio 2026 · 17:10hs
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Mateo García viaja mañana desde México y será jugador de Newells.

Mateo García viaja mañana desde México y será jugador de Newell's.

Newell's mantiene abierta la posibilidad de reforzarse. Aunque el torneo Clausura ya comenzó, el equipo del Parque todavía busca sumar incorporaciones a un plantel que debe afrontar un duro semestre, en el que debe asegurar la permanencia en la Liga Profesional.

El equipo de Frank Kudelka arrancó derecho el Clausura: venció 1 a 0 a Talleres en el Coloso, un resultado que significa una inyección anímica para un equipo necesitado de victorias y de puntos. El gol lo hizo Matías Cóccaro, de penal.

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Mateo García viaja para firmar con Newell's

En los últimos días trascendió que uno de los jugadores que está en la mira de Newell's es Mateo García. El extremo se inició en Instituto y actualmente está en el Atlas de México. Además de jugar por cualquiera de las dos puntas, también puede hacerlo de volante.

Según se supo este martes, la incorporación de García a Newell's ya está sellada entre el jugador y el club. García viajaría desde México este miércoles a Rosario para firmar su contrato. De acuerdo a lo que trasciende, sería por un año y medio, es decir hasta fines de 2027.

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