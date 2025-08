La coincidencia de periodistas de Central Córdoba e Independiente Rivadavia por el adicional de Pablo Echavarría

“Hay equipos que muchas veces hacen tiempo, esperan que pasen los minutos. Ayer le pasó a Independiente Rivadavia con Central Córdoba e imagino que a Córdoba dentro de lo que es su poderío en la categoría le debe pasar con equipos que vienen mal en la tabla y que cuando van a jugar a Rosario hacen lo mismo”, opinó.

“En San Luis quizás le pasó en contra a Independiente, pero muchas veces lo hemos visto a favor, que Independiente ha tenido que salir a jugar un partido en la Bombonera o en el Monumental contra un equipo grande, y ha tenido que hacer lo mismo”, argumentó.

Además, Acosta añadió que “los árbitros no unen criterios” y puso un claro ejemplo sobre la mesa: “el fin de semana pasado había jugado Independiente Rivadavia con Belgrano y el árbitro del partido, en el segundo tiempo, adicionó solo tres minutos cuando hubo cambios y jugadores lesionados”, describió.

Federico destacó la contradicción del arbitraje en Argentina, donde dieron solamente tres minutos de tiempo añadido en un encuentro de la Liga Profesional y al partido siguiente en Copa Argentina adicionaron nueve.

Embed - Federico Acosta sobre el partido de Central Córdoba e Independiente Rivadavia en Copa Argentina

La opinión del periodista charrúa

Lucas Vezzani, periodista de Central Córdoba, coincidió con la opinión de Acosta. Argumentó que los árbitros continúan contradiciéndose a lo largo de los años y no se ponen de acuerdo en varios términos. “Como dijo Marín en el post partido, desde el Mundial de Clubes que no se veía una adición tan larga. Coincido con vos (Federico) en que no unifican criterios”, culminó el rosarino.

Mientras que el periodista mendocino amplió. “Me parece que esto va más allá del equipo, de la categoría, es una cuestión que hoy obedece a un montón de clubes y que lamentablemente no es otra cosa que bajar la vara”.

Embed - Lucas Vezzani sobre el partido entre Central Córdoba e Independiente Rivadavia por Copa Argentina

El debate sobre los jugadores de Central Córdoba

A la hora de hablar de los jugadores del Matador, Acosta reconoció que Facundo Marín tiene “unas condiciones bárbaras” para jugar a pesar de su expulsión sobre el final.

Por último, el periodista mendocino admitió que le sorprendió la actuación de Ignacio Colombo en el arco charrúa. “Tiene condiciones para atajar en una categoría más alta. Cada vez que tenía la pelota lo hacía con una tranquilidad propia de un arquero con mucha más trayectoria”, comentó.

Mientras que Vezzani contraargumentó que, si bien Colombo no se caracteriza por salir a cortar centros, en el encuentro en San Luis se lo notó más seguro y tuvo despejes de puños en varios tiros de esquina rivales.

“Central Córdoba demostró ser un equipo que está preparado para pelear, y estuvo a nada de ir a los penales contra otro equipo de Primera División”, sentenció Federico.